Abogado Del Río califica de “fatal” posición del Pacto Histórico en caso del expresidente Uribe

Finalizó la primera fase de la indagatoria contra el expresidente y exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez ante una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del expediente que investiga hechos relacionados con las masacres de La Granja y El Aro y el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

El proceso se originó en denuncias presentadas desde el año 2000 y contempla, entre otros aspectos, presuntas omisiones en la protección de la población civil, un posible concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida y hechos relacionados con la promoción de grupos paramilitares, específicamente el Bloque Metro, y su presunta relación con la hacienda Guacharacas.

Tras esta primera fase de la diligencia, el abogado Miguel Ángel del Río, representante de víctimas en el proceso, se refirió a las declaraciones entregadas por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso y aseguró que considera que el exparamilitar fue coherente con sus declaraciones anteriores.

“Muy al contrario de lo que han dicho algunas personas, consideramos que Mancuso fue coherente en sus declaraciones anteriores, estableciendo algunas responsabilidades de miembros de la gobernación. Fundamentalmente el secretario de gobierno, donde establece que, a juicio de Mancuso, el secretario de gobierno venía en representación de Álvaro Uribe Vélez”, afirmó.



Sobre la declaración del expresidente, Del Río sostuvo que Uribe fue “muy locuaz en sus manifestaciones”, pero consideró que sus respuestas fueron generales frente a varios de los asuntos abordados durante la diligencia.

“Un Uribe, siendo Uribe, muy locuaz en sus manifestaciones, fue muy genérico sobre la forma como llegó a la gobernación. Y algunos temas, pues, también que se trataron de manera muy, muy superficial con relación a esos aspectos. Negó él la relación con los grupos paramilitares, fundamentalmente la génesis del Bloque Metro, negó la participación en las masacres”, señaló.

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El abogado también cuestionó la posición asumida por integrantes del Pacto Histórico frente a la solicitud relacionada con la competencia entre la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Fiscalía General de la Nación para conocer el expediente.

“Fatal la posición de los miembros de la Comisión de Acusaciones firmando esa proposición. Fatal la posición de los miembros del Pacto Histórico al firmar esa proposición. Que no hay ningún conflicto de competencia”, manifestó.

Álvaro Uribe Vélez Foto: YouTube Blu Radio

Del Río explicó que, durante la diligencia, las preguntas fueron generales debido a que la Fiscalía buscaba garantizar que el expediente pudiera ser estudiado con mayor rigurosidad, especialmente frente a las actuaciones recientes y las declaraciones entregadas por Mancuso como lo solicitó la defensa

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“Genéricas, en aras de que la Fiscalía quería garantizar que pudieran estudiar el expediente con mayor rigurosidad, sobre todo las últimas actuaciones. Trató de evitar algunas preguntas muy concretas, y se cuidó en el sentido de alguna violación al debido proceso y trató entonces de establecer cómo se había llegado él a la gobernación, su relación, pues, con algunos miembros del gabinete en la Gobernación de Antioquia, su relación, entonces, con la fuerza pública y su relación con las fuerzas paramilitares. Todo de una manera muy genérica”, explicó.

El abogado agregó que la fiscal del caso saldrá a vacaciones y que los fiscales de apoyo continuarán con las declaraciones que permanecen pendientes. Según Del Río, una vez se complete esa práctica probatoria, la representación de víctimas adelantará nuevas actuaciones relacionadas con el periodo de Uribe como gobernador de Antioquia y posteriormente se fijará una nueva fecha para continuar la indagatoria.

Sobre el debate de competencia, Del Río sostuvo que los hechos investigados corresponden al periodo comprendido entre 1996 y 1998, mientras que Uribe llegó a la Presidencia de la República en 2002. Por esa razón, consideró que la Comisión de Acusación no tendría competencia para investigar estos hechos.

“Los hechos por los cuales investiga Álvaro Vélez van del 96 al 98. Álvaro Uribe Vélez fue presidente en el año 2002. No tiene ningún sentido que la competencia ni siquiera un debate meridiano para que uno diga, bueno, si de pronto hay alguna duda, ninguna. La Comisión de Acusación no puede investigar algo, yo, es la Fiscalía la competente, y eso lo saben todos los miembros de la comisión”, afirmó.

Del Río señaló finalmente que espera que la Corte constitucional resuelva el eventual conflicto de competencia y determine qué autoridad debe continuar con la investigación.