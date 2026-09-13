“Durante cuatro años se construyeron presupuestos de recaudo falsos”, denuncia De La Espriella

El presidente Abelardo De La Espriella adviertió de la difícil situación relacionada con la deuda. “Hay una cifra que demuestra la gravedad de lo que recibimos. 281 billones, el 44 % de los recursos del presupuesto provienen de duda”, denunció el jefe de Estado en alocución presidencial este domingo.

Durante sus declaraciones, el mandatario hizo referencia a las decisiones tomadas durante los últimos cuatro años y sostuvo que la situación actual no responde a un hecho aislado. En ese contexto, aseguró que su administración encontró dificultades relacionadas con el recaudo, el gasto público y el nivel de endeudamiento.

De La Espriella también señaló que, apenas asumió el Gobierno, observó compromisos presupuestales que, según su versión, alcanzaron los 10 billones de pesos en una sola semana.

¿Qué denunció De La Espriella sobre los presupuestos de recaudo?

El presidente afirmó que durante los cuatro años anteriores se construyeron presupuestos que, según él, no reflejaban de manera adecuada la realidad de las finanzas públicas.

“Durante cuatro largos años. La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro, de su gobierno, de su despilfarro y de su corrupción”, dijo De La Espriella.

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El mandatario agregó que, desde su llegada al Gobierno, advirtió sobre la situación y cuestionó el destino de los recursos comprometidos durante la primera semana de su administración.

“Lo advertí apenas llegué al gobierno. Lo dije públicamente, en tan solo una semana el petrismo comprometió 10 billones de pesos”, precisó.

De La Espriella sostuvo además que el ajuste que adelanta su administración busca reducir el gasto y recuperar la inversión privada, al tiempo que planteó la posibilidad de acudir a apoyos internacionales ante la situación que, según afirmó, recibió.

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¿Cuánto representa la deuda en el presupuesto de 2027?

El presidente aseguró que su Gobierno decidió presentar las cuentas públicas de manera transparente y señaló que el presupuesto de la verdad para 2027 asciende a 635 billones de pesos.

“Hay una cifra que muestra con toda claridad la gravedad de lo que recibimos, 281 billones, el 44% de los recursos del presupuesto provienen de deuda. Casi la mitad, apenas 300 billones, provienen de ingresos corrientes”, señaló.

De acuerdo con el mandatario, esta proporción evidencia el peso que tiene el endeudamiento dentro de las cuentas planteadas para el próximo año. Además, insistió en que su Gobierno recibió unas finanzas públicas en un estado que calificó como lamentable.

“El ajuste que estamos haciendo es para que nuestra economía vuelva a crecer, para construir entre todos la patria milagro”, afirmó.