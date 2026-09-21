Caso UNGRD: Corte da tres semanas a Fiscalía para entregar pruebas a defensas de Bonilla y Velasco

Durante la audiencia pública preparatoria de primera instancia en la Corte Suprema de Justicia contra el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y Luis Fernando Velasco, del Interior, la Fiscalía General de la Nación recibió un plazo de tres semanas para reunirse con las defensas y solucionar serias inconsistencias en la entrega del material probatorio. Esto, en medio de las tensiones que se presentan previas al juicio por el desfalco en la UNGRD e Invías.

La sesión se desarrolla tras la acusación formal contra ambos exfuncionarios por presunta participación en el direccionamiento de contratos a cambio de apoyo congresional a proyectos gubernamentales.

La acusación abarca los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. En esta etapa previa al juicio, conducida bajo la ponencia del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, se evalúan las evidencias que serán tenidas en cuenta en el proceso.

¿Qué dice la Fiscalía hasta el momento?

El choque principal de la jornada surgió al constatarse la presencia de archivos cifrados con contraseña, carpetas vacías, documentos ilegibles y comunicaciones incompletas atribuidas a Olmedo López y Sneyder Pinilla. Frente a estos cuestionamientos, el ente acusador rechazó de manera categórica cualquier intención de ocultar evidencia, argumentando que entregó la totalidad del expediente acumulado, incluidos los archivos digitales a los que tampoco ha podido tener acceso por falta de claves.

“Ningún elemento fue ocultado, sustraído, reservado o deliberadamente excluido del conocimiento de la defensa (...) la Fiscalía no tuvo acceso a los archivos que fueron inaccesibles (...) No es lo mismo ocultar información que desconocerla, no es lo mismo reservar un elemento probatorio que carecer materialmente de la posibilidad de acceder a él”, señaló la fiscal del caso.

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La defensa del exministro Bonilla denunció inconsistencias

Por su parte, la defensa técnica del exministro de Hacienda, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, denunció presuntas irregularidades en el descubrimiento probatorio de la Fiscalía por el caso de corrupción en la UNGRD, al advertir que se entregaron carpetas vacías, archivos cifrados imposibles de abrir y documentos ilegibles que buscan limitar el derecho a la defensa.

“¿Para qué descubría la fiscalía elementos que no puede permitirle acceso a la defensa?”, cuestionó la defensa, recordando que la ley castiga esta práctica para evitar sorpresas procesales.

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La defensa de Bonilla sostuvo que, ante la imposibilidad técnica para acceder a los archivos, que afecta por igual a Fiscalía y defensa, ninguna de las partes podría utilizar en juicio un contenido que no ha sido descubierto.

A las objeciones de su apoderado se sumó la intervención directa del propio exministro Ricardo Bonilla.

“Yo siento que la Fiscalía está inundándonos de información, de la que, como lo acaba de decir el abogado Carranza, mucha no tiene ningún sentido, pero lo que quiere es inundarnos y reducir la capacidad de la defensa. Eso es todo lo que tengo que decir”, denunció Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda.

Por lo que reiteraron la exigencia formal de recibir copias plenamente legibles antes de dar paso a la etapa de juicio.

La defensa del exministro Velasco cuestiona la lealtad de la investigación

A la par, la representación legal del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, asumida por la abogada Elena Suárez, exigió que la Fiscalía ponga a disposición de manera individualizada y definitiva todos los elementos pendientes. Suárez hizo énfasis en que la carga de gestionar permisos, recuperar accesos desde las fuentes y desbloquear cuadernos reservados o archivos con clave recae de forma exclusiva sobre el organismo investigador.

“Para la defensa, no hay reservas en esta etapa procesal. Los archivos y los enlaces y videos que requieren contraseñas y los permisos de recuperación desde la fuente, es obligación de la Fiscalía descubrirlos, no de la defensa solicitarlos”, indicó Elena Suárez, abogada defensora de Luis Fernando Velasco.

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El exministro Velasco también hizo uso de la palabra para expresar un duro reclamo sobre las garantías procesales. Cuestionó la plenitud del descubrimiento probatorio y rechazó que la Fiscalía pretenda delimitar unilateralmente qué evidencias pueden o no ser empleadas para estructurar su estrategia de defensa.

“¿Por qué están escondiendo de Sneyder? ¿Qué hay ahí? ¿Será que si la Corte en particular y el país en general conocen esa información, se evidenciará cómo la Fiscalía no quiso investigar el inmenso robo de la UNGRD? Es mi tesis”, agregó el exministro Velasco.

Finalmente, Velasco elevó el tono de sus críticas sobre el curso de las indagaciones, señalando que la falta de acceso a los chats íntegros de Olmedo López y Sneyder Pinilla plantea dudas sobre el alcance real de la investigación en torno al desfalco de más de 1,3 billones de pesos en la UNGRD.