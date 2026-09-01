Gobierno congela nuevas contrataciones mientras se revisa el presupuesto

Aunque el decreto que formalizará el recorte de $21,9 billones al Presupuesto General de la Nación todavía no ha sido firmado, sus efectos ya comenzaron a sentirse en distintas entidades del Estado. Varias partidas presupuestales permanecen congeladas, una medida que, por ahora, impide avanzar en nuevas contrataciones, especialmente aquellas bajo la modalidad de prestación de servicios.

La instrucción impartida por el Ministerio de Hacienda es revisar entidad por entidad para establecer cuáles son las prioridades que deberán atenderse durante el cierre de 2026. La medida hace parte del proceso de ajuste del gasto anunciado por el Gobierno, que busca garantizar la disponibilidad de recursos para cumplir con las obligaciones que aún debe asumir durante los próximos meses.

El recorte de $21,9 billones fue aprobado durante el más reciente Consejo de Ministros y posteriormente explicado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso. El funcionario aseguró que la decisión, aunque difícil para el Ejecutivo, resulta necesaria ante la situación de las finanzas públicas.

“¿Por qué nos toca recortar el gasto? Porque no tenemos cómo pagarlo. Porque, como nos dejaron las finanzas públicas, no tenemos la capacidad de pagarlo”, afirmó.



Miguel Gómez // Foto: Universidad del Rosario

Gómez advirtió que no realizar este ajuste podría generar problemas de caja al finalizar el año. El ministro también cuestionó que el deterioro del déficit fiscal no se hubiera frenado con anterioridad.

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“Esa decisión que tomó el consejo de ministros el sábado pasado es una decisión dolorosa, difícil para todos los que estamos en el gobierno, pero era absolutamente indispensable porque, de lo contrario, íbamos a tener problemas muy serios de caja al final del año”, sostuvo.

#EnVideo El Gobierno aprobó un recorte de $21,9 billones al presupuesto de 2026 durante el más reciente Consejo de Ministros. El decreto oficial todavía no ha sido publicado.



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En medio de la revisión de los recursos disponibles, una de las principales prioridades será garantizar la atención de la emergencia provocada por el terremoto. De acuerdo con las estimaciones conocidas, los gastos relacionados con esta emergencia alcanzarían los $4 billones durante 2026, por lo que el Gobierno busca preservar las partidas necesarias para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

El panorama fiscal también fue expuesto por Gómez durante la discusión del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, cuyo monto asciende a $635 billones. El funcionario señaló que el país enfrenta un balance primario muy negativo y una creciente presión por el servicio de la deuda. “La situación es particularmente crítica”, manifestó, al tiempo que insistió en la necesidad de reducir gradualmente el déficit y el endeudamiento. Según el ministro, sin un ajuste sostenido del gasto, Colombia podría terminar enfrentando “un escenario de crisis de pago”.