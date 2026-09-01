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Blu Radio  / Economía  / Gobierno recortará $21,9 billones del presupuesto de 2026 y advierte por situación fiscal

Gobierno recortará $21,9 billones del presupuesto de 2026 y advierte por situación fiscal

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró ante las comisiones económicas del Congreso que la medida busca evitar problemas de caja al cierre de este año.

Miguel Gómez.jpg
Miguel Gómez //
Foto: Universidad del Rosario
Por: Salima Feris Guerra
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Actualizado: 1 de sept, 2026

El Gobierno aprobó un recorte de $21,9 billones al Presupuesto General de la Nación de 2026, durante el más reciente Consejo de Ministros, según anunció el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso.

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"¿Por qué nos toca recortar el gasto? Porque no tenemos cómo pagarlo. Porque, como nos dejaron las finanzas públicas, no tenemos la capacidad de pagarlo. Esa decisión que tomó el consejo de ministros el sábado pasado es una decisión dolorosa, difícil para todos los que estamos en el gobierno, pero era absolutamente indispensable porque, de lo contrario, íbamos a tener problemas muy serios de caja al final del año”, señaló el ministro.

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“Entonces, no estamos haciendo lo que queremos, estamos haciendo lo que debemos, que es lo que debió haber hecho el gobierno anterior haber frenado el comportamiento del déficit fiscal mucho antes”, agregó el jefe de la cartera de finanzas.

Economía en Colombia.jpg
Economía en Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.

Durante la explicación al congreso del proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, por $635 billones, el ministro también advirtió sobre el deterioro de las cuentas públicas y el aumento del peso del servicio de la deuda.

“Tenemos un balance primario muy negativo. (…)Y, de alguna forma, lo que refleja el balance primario, pues, es un deterioro muy significativo de las cuentas públicas. A eso hay que sumarle que la presión de los últimos años en términos de endeudamiento ha hecho que el peso del servicio de la deuda sobre la economía no hace sino aumentar”, precisó Gómez.

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“Esa situación genera en el mediano plazo unas condiciones de alarma que no podemos desconocer. Tenemos que frenar el déficit primario y, adicionalmente, en la medida en que sea posible, necesitamos ir bajando gradualmente el servicio de la deuda y el nivel de endeudamiento que tiene el país. Pero en el corto plazo, la situación es particularmente crítica”, afirmó.

Economía.jpg
Economía
Foto: Pexels

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Gómez insistió nuevamente en que sin un plan de ajuste al gasto, la deuda del gobierno se hará insostenible y "el país entraría en un escenario de crisis de pago".

“Lo que nosotros estamos pidiéndole al Congreso que considere es un presupuesto que es únicamente el primer paso para frenar esta tendencia que nos llevaría al abismo. La situación es tan supremamente delicada que el presupuesto que vamos a presentar y a describir el día de hoy no es la solución suficiente que necesita el país. Necesitamos muchísimo más esfuerzo, va a tener que ser un esfuerzo de varios años, y esa situación nos lleva naturalmente a intentar corregir por lo menos la tendencia que hemos recibido y que es muy preocupante”, dijo.

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