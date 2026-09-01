Interponen 14 acciones de cumplimiento para exigir el cumplimiento de la reforma laboral

La firma SPL Salgado Abogados y Consultores interpuso 14 acciones de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de exigir el desarrollo normativo pendiente de diversos artículos de la Ley 2466 de 2025, normativa que constituye la reforma laboral en Colombia.

El recurso legal busca que las autoridades competentes expidan las reglamentaciones necesarias para la aplicación efectiva de los mandatos legales aprobados por el Congreso. Según la firma demandante, la falta de decretos reglamentarios impide la materialización completa de las disposiciones contenidas en el texto legal.

Artículos de la Ley 2466 de 2025 cobijados por los recursos judiciales

Las demandas admitidas a trámite se enfocan de manera específica en las obligaciones reglamentarias derivadas de los artículos 18; 26, 27 y 28; 31 y su parágrafo segundo; 32, 33 y 34; 49, 50 y 56; así como el artículo 61 con su respectivo parágrafo.

El propósito central de estos trámites judiciales es solventar los vacíos procedimentales que persisten tras la promulgación de la norma. Carlos Mario Salgado, director jurídico de SPL Salgado Abogados y Consultores, sostuvo que el proceso legislativo no concluye con la sola aprobación del texto en el Congreso.



“Una reforma laboral no puede quedarse únicamente en el texto de una ley. Si el propio legislador estableció obligaciones que requieren reglamentación para su adecuada implementación, estas deben cumplirse. Lo que buscamos con estas 14 acciones es que la reforma laboral se materialice y que exista mayor seguridad jurídica tanto para los trabajadores como para las empresas”, afirmó Salgado.

Impacto en la seguridad jurídica del mercado laboral

El vacío reglamentario acarrea inconsistencias operativas en el sector productivo. Desde la perspectiva de la firma promotora de las acciones, la ausencia de reglas precisas dificulta la adopción de políticas internas en las organizaciones y frena el ejercicio pleno de los derechos consagrados para los trabajadores.

Publicidad

Salgado enfatizó que la claridad en las reglas del juego resulta fundamental para la operatividad de los distintos actores del mercado: “La falta de reglamentación puede generar incertidumbre frente a la aplicación práctica de algunas disposiciones. Las empresas necesitan saber con claridad cuáles son las reglas que deben cumplir y los trabajadores conocer el alcance efectivo de los derechos y obligaciones establecidos por la reforma”, agregó el jurista.

El rol del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

En el ordenamiento jurídico colombiano, la acción de cumplimiento es un mecanismo constitucional diseñado para exigir la efectividad de leyes o actos administrativos ante las autoridades judiciales. Corresponderá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca evaluar cada expediente para determinar si ordena a las entidades estatales la expedición de los reglamentos correspondientes.

El desarrollo formal de estas disposiciones incide directamente en la certidumbre técnica que requieren empleadores y empleados para ejecutar los contratos de trabajo bajo el marco de la Ley 2466 de 2025.

Publicidad

“No se trata solamente de discutir si una reforma es conveniente o inconveniente. Una vez existe una ley, el reto institucional es garantizar su cumplimiento. La seguridad jurídica exige que trabajadores y empleadores sepan cuáles son las reglas y cómo deben aplicarse”, concluyó Carlos Mario Salgado.