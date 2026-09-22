En las elecciones anteriores casi perdemos la democracia: Restrepo a Trump

El vicepresidente José Manuel Restrepo se encuentra en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. En la tarde de este martes participó en una reunión del Escudo de las Américas, la estrategia regional de seguridad liderada por Estados Unidos.

En el encuentro el vicepresidente tomó la palabra y le dijo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien presidía la reunión, “yo doy el vicepresidente de ‘El Tigre’,” haciendo referencia al presidente Abelardo De La Espriella.

Trump le respondió asegurando que sabía que él estaba en la reunión ya que el presidente De La Espriella hizo un compromiso de no salir del país durante los cuatro años de su mandato.

Foto: AFP.

Además, el mandatario estadounidense dijo que el gobierno colombiano estaba bien representado con el vicepresidente.



Posteriormente Restrepo se refirió al Escudo de las Américas señalando que Colombia pudo haber perdido su democracia en las pasadas elecciones.

“En las elecciones anteriores casi perdemos la democracia y estas iniciativas como la del Escudo de las Américas son una forma de preservar las democracias en la región. Trabajando por la seguridad económica y física podemos preservar la democracia”, le dijo el vicepresidente Jose Manuel Restrepo al presidente Donald Trump.

Publicidad

Es importante recordar que Colombia se unió recientemente al Escudo de las Américas.