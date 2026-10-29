Ley de rescate fiscal en Colombia: IVA a compras en línea, exenciones y puntos clave

El Gobierno nacional radicó ante la Cámara de Representantes el denominado proyecto "Ley de Rescate Económico". La iniciativa, compuesta por 105 artículos, busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal y reestructurar el sistema tributario nacional.

Durante la presentación, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, confirmaron que la propuesta elimina la exención del de minimis para compras en plataformas en línea inferiores a 200 dólares y fija un programa de devolución de IVA para hogares vulnerables.



¿Qué cambios tendrá el IVA para las compras por internet y el sector productivo?

Según establece el articulado, el proyecto busca nivelar las condiciones comerciales e incrementar el recaudo mediante la derogación de la exención tributaria a las importaciones postales de bajo valor. Con esta medida, las compras realizadas en plataformas digitales internacionales por montos menores a 200 dólares quedarán gravadas con la tarifa general del impuesto sobre las ventas (IVA).

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En el componente social, la norma crea el mecanismo "EfectIVA", una devolución del IVA focalizada para personas naturales en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad. De acuerdo con lo expuesto por el vicepresidente Restrepo, la medida beneficiará a 19 millones de colombianos (38 de cada 100 habitantes) con transferencias directas que tendrán un límite de hasta 5,5 Unidades de Valor Tributario (UVT) mensuales.

Para el sector empresarial, el texto plantea reducir progresivamente la tarifa general del impuesto sobre la renta para personas jurídicas, pasándola del 33 % actual al 31 % a partir del año gravable 2028. Según estimaciones del Ejecutivo, nueve de cada diez empresas verán disminuida su carga impositiva, beneficiando principalmente a micronegocios y pequeñas empresas.



¿Cuáles son los puntos principales del articulado de rescate fiscal?

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El proyecto de ley abarca modificaciones de fondo en materia de austeridad, impuestos, pensiones, salud y atracción de inversiones:

Medidas de austeridad y reducción del gasto público

Reorganización del Estado: concede facultades extraordinarias por seis meses al Presidente de la República para suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas.

concede facultades extraordinarias por seis meses al Presidente de la República para suprimir, fusionar o escindir ministerios, departamentos administrativos y agencias públicas. Ajuste en nómina y contratación: ordena un decrecimiento nominal del 20 % en los gastos de personal para 2028 (excluyendo Fuerza Pública) y exige reducir en un 50 % los costos de contratos de prestación de servicios profesionales para 2027.

ordena un decrecimiento nominal del 20 % en los gastos de personal para 2028 (excluyendo Fuerza Pública) y exige reducir en un 50 % los costos de contratos de prestación de servicios profesionales para 2027. Planes de austeridad: prohíbe la realización de recepciones, festejos o agasajos con cargo al Presupuesto General de la Nación y restringe el gasto en pauta y publicidad oficial.

prohíbe la realización de recepciones, festejos o agasajos con cargo al Presupuesto General de la Nación y restringe el gasto en pauta y publicidad oficial. Venta de activos del Estado: obliga a las entidades a reportar bienes inmuebles, acciones y activos improductivos a Central de Inversiones S.A. (CISA) para su monetización, destinando al menos el 50 % de los recursos netos al pago de la deuda pública.

Modificaciones tributarias y nuevas fuentes de ingreso

Incentivos a la inversión (Régimen RUGE): crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial por 16 años para proyectos con montos mínimos de inversión según el sector. Ofrece una tarifa unificada de renta del 20 % o 26 %, exención del impuesto al patrimonio y depreciación acelerada de activos.

crea el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial por 16 años para proyectos con montos mínimos de inversión según el sector. Ofrece una tarifa unificada de renta del 20 % o 26 %, exención del impuesto al patrimonio y depreciación acelerada de activos. Ajustes a licores, cigarrillos y bebidas: modifica los componentes específicos y ad valorem de los impuestos al consumo de licores, cigarrillos, picaduras y cerveza, destinando los recaudos adicionales a la financiación del aseguramiento en salud.

modifica los componentes específicos y ad valorem de los impuestos al consumo de licores, cigarrillos, picaduras y cerveza, destinando los recaudos adicionales a la financiación del aseguramiento en salud. Impuesto a bebidas ultraprocesadas: fija tarifas específicas por cada 100 ml a partir de 2028 según el gramaje de azúcar añadido o presencia de edulcorantes.

fija tarifas específicas por cada 100 ml a partir de 2028 según el gramaje de azúcar añadido o presencia de edulcorantes. Normalización tributaria: crea un impuesto del 15 % para la normalización de activos omitidos o pasivos inexistentes y una tarifa preferencial del 5 % para la declaración voluntaria de criptoactivos y activos digitales al 1 de enero de 2027.

IVA Foto: Blu Radio

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Sanciones y control de la Regla Fiscal

Penas contra el contrabando: establece penas de 4 a 8 años de cárcel y multas del 200 % al 300 % del valor aduanero para el contrabando que supere los 25 salarios mínimos. Si sobrepasa los 100 salarios mínimos, la pena será de 9 a 12 años de prisión.

establece penas de 4 a 8 años de cárcel y multas del 200 % al 300 % del valor aduanero para el contrabando que supere los 25 salarios mínimos. Si sobrepasa los 100 salarios mínimos, la pena será de 9 a 12 años de prisión. Endurecimiento de la Regla Fiscal: fija el límite de la deuda neta en 71 % del PIB y el ancla en 55 % del PIB. Crea la "Cuenta de Control" y un mecanismo de corrección automática que recortará gastos de funcionamiento e inversión en caso de desviaciones acumuladas.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, enfatizó que la aprobación de la iniciativa es indispensable para cerrar el presupuesto de las siguientes vigencias fiscales y asegurar la sostenibilidad del endeudamiento público, mientras que el articulado inicia formalmente su trámite en las comisiones económicas del Congreso.