Proyecto de ley propone aumentar aportes a la salud para trabajadores que ganen más de $3,5 millones

Los aportes que realizan trabajadores y empleadores al sistema de salud podrían cambiar en Colombia. Como parte del proyecto de Ley de Financiamiento, el Gobierno plantea modificar los porcentajes de cotización de acuerdo con los ingresos mensuales, una medida que tendría efectos tanto para empleados como para trabajadores independientes si llega a ser aprobada.

De acuerdo con el proyecto, a partir del 1 de enero de 2027 se modificarían las tarifas de cotización según los ingresos mensuales, con porcentajes que aumentarían para quienes reciben salarios más altos.

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¿Cómo cambiarían las cotizaciones a la salud?

Según el artículo 204 del proyecto, la cotización mensual en salud a cargo de los empleados se distribuiría de acuerdo con sus ingresos, medidos en salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Los porcentajes propuestos serían los siguientes:



1 salario mínimo: 4 %.

Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos: 4 %.

Más de 2 y hasta 4 salarios mínimos: 5,5 %.

Más de 4 y hasta 5 salarios mínimos: 6 %.

Más de 5 y hasta 10 salarios mínimos: 6,5 %.

Más de 10 y hasta 15 salarios mínimos: 7 %.

Más de 15 y hasta 20 salarios mínimos: 7,5 %.

Más de 20 y hasta 25 salarios mínimos: 8 %.

Distribución de las cotizaciones.

La iniciativa también establece que la cotización a cargo del empleador sería del 8,5 %.



Mayores aportes para trabajadores independientes

El proyecto contempla igualmente un incremento en las cotizaciones mensuales en salud para los trabajadores independientes, con porcentajes que variarían según sus ingresos:



1 salario mínimo: 12,5 %.

Más de 1 y hasta 2 salarios mínimos: 12,5 %.

Más de 2 y hasta 4 salarios mínimos: 13 %.

Más de 4 y hasta 5 salarios mínimos: 13,5 %.

Más de 5 y hasta 10 salarios mínimos: 14 %.

Más de 10 y hasta 15 salarios mínimos: 14,5 %.

Más de 15 y hasta 20 salarios mínimos: 15 %.

Más de 20 y hasta 25 salarios mínimos: 15,5 %.

Cotización para trabajadores independientes.

Es impoprtante a clarar que la propuesta hace parte de los cambios contemplados en el proyecto de Ley de Financiamiento. Sin embargo, se trata de una iniciativa que aún no ha sido aprobada, por lo que los porcentajes señalados corresponden a lo planteado en el documento y no a una modificación vigente.