Gobierno propone aumentar cotizaciones a salud y que más colombianos paguen renta

Más colombianos tendrán que pagar impuesto a la renta y los de mayores ingresos pagarán más IVA y mayores aportes a salud, según el proyecto de ley presentado este jueves por el Ministerio de Hacienda al Congreso.

La ley de ajuste fiscal radicada este jueves por el Gobierno nacional busca ajustar las cuentas de la nación en 2,39% del PIB para el año 2027, en línea con los anuncios previos del gobierno. La mayor parte de los recursos saldrán de la reducción del tamaño del Estado y del 'revolcón' a la financiación del sistema de salud.

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La ley también contempla la reducción del impuesto de renta para las compañías, la creación de un régimen de estabilidad jurídica para grandes inversiones y la creación de un programa de devolución o no pago de IVA.

Así quedan los nuevos aportes a salud

Hoy un empleado paga 4% en aportes a salud. La propuesta de la ley implica aumentar la cotización para quienes ganan más de 3.500.000 pesos. Las tarifas irían del 5,5% al 8% del salario, mientras que los contratistas y cotizantes independientes pasarán de pagar 12% a 12,5%.

Las empresas también tendrán que pagar más para financiar el sistema de salud. El gobierno contempla que las compañías comiencen a pagar aportes del 4% para aquellos empleados que hoy ganan entre 3.500.000 y 5.250.000 pesos, y del 8,5% para aquellos que están por encima de ese nivel de ingresos.

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Además, un punto del recaudo de las cajas de compensación irá directamente a financiar la salud de los colombianos.

Más colombianos pagarán impuesto a la renta

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Si usted gana entre 37 y 57 millones de pesos al año, comenzará a pagar el impuesto a la renta, según este proyecto de ley. La tarifa mínima del impuesto será del 9% para este grupo de colombianos.

El impuesto de renta para los ingresos medios se mantendrá en las mismas tarifas que existen hoy, pero para quienes ganan más de 454 millones de pesos la tarifa general será de 39%.

Así puede consultar si debe declarar renta para el año gravable 2025. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Estos son los productos que pagarían más IVA con la reforma propuesta por el gobierno

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Desde el 1 de enero de 2028 desaparecería la tarifa de IVA de 5% que hoy existe en el país y esos productos pasarán a pagar 19%. En la lista están productos como avena, café, medicina prepagada, servicios de vigilancia y aseo, y vehículos híbridos y eléctricos, entre otros.

Además, desde el 1 de enero de 2028, los celulares, computadores, tabletas, patinetas y bicicletas eléctricas de menos de 2.615.000 pesos pagarían un IVA del 19%, porque dejarán de estar excluidos del impuesto.

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Sin embargo, seguirían sin IVA los productos de la canasta básica (arroz, pan, carne, huevos, papa, lácteos, etc.), los medicamentos, la salud, la educación, el arriendo de vivienda, los servicios públicos, el transporte público y el ACPM.

Así funcionará el nuevo programa para devolver el IVA: EfectIVA

El gobierno propone la devolución total de IVA a unas 19 millones de personas pobres en Colombia y una compensación parcial a otras 16 millones adicionales. El programa EfectIVA arrancaría en enero de 2028 y utilizaría la información de la factura electrónica para la devolución, de modo que solamente se devuelve el IVA que efectivamente se pagó.

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El tope de devolución equivale a unos 288 mil pesos mensuales. Este programa reemplazaría completamente los giros actuales del DPS en materia de IVA.

Menos impuesto a la renta, menos sobretasas y estabilidad jurídica: las medidas de la reforma para las empresas

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El gobierno propone reducir la tarifa del impuesto de renta para las empresas del 35% al 33% en 2027 y al 31% a partir de 2028. La tarifa de renta para los bancos y las entidades financieras se reduciría del 40% al 38% en 2027 y bajaría al 36% hasta 2030. El gobierno también busca eliminar la sobretasa de renta que actualmente pagan los sectores de producción de petróleo y carbón.

De otro lado, el impuesto al patrimonio ya no se pagaría a partir de los 3.770 millones de pesos, como ocurre actualmente, sino que aplicaría exclusivamente a patrimonios superiores a los 5.000 millones de pesos. Desaparecería la tarifa del 1,5% para los patrimonios más altos.

Finalmente nace el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), que contempla beneficios para nuevas inversiones que superen los 135.000 millones de pesos (unos 42 millones de dólares) en sectores como agroindustria, turismo y servicios. Para los sectores de infraestructura y energía, la inversión mínima es de 426.000 millones de pesos (unos 133 millones de dólares). Estos proyectos podrán contar con una tarifa de renta del 20% si comienzan su ejecución en 2027 o 2028, y del 26% si lo hacen en 2029, además de una estabilidad tributaria de hasta 16 años.

