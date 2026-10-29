¿Ahorrar o invertir? Bancolombia revela las 5 preguntas para saber si está listo para dar el paso

Decidir entre continuar ahorrando o empezar a invertir es un dilema recurrente para quienes han logrado reservar una parte de sus ingresos y buscan que su dinero genere rentabilidad.

De acuerdo con información compartida por Bancolombia con motivo del Día Mundial del Ahorro, este paso no requiere disponer de grandes sumas de dinero ni implica abandonar el ahorro tradicional, sino estructurar las finanzas de forma complementaria para evitar poner en riesgo la liquidez diaria.



¿Cómo saber si es momento de empezar a invertir según Bancolombia?

Según detalló la entidad bancaria, el proceso de inversión debe partir de un diagnóstico riguroso sobre la salud de las finanzas personales. Para orientar a los usuarios en la toma de decisiones informadas, Bancolombia planteó un esquema de evaluación basado en cinco preguntas estratégicas que permiten diferenciar los recursos requeridos para el día a día de aquellos que pueden destinarse al crecimiento financiero a largo plazo.

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De acuerdo con las recomendaciones de la institución, la primera condición consiste en verificar si los ingresos mensuales cubren con holgura los gastos básicos y fijos. La entidad advirtió que el dinero asignado a un instrumento de inversión bajo ninguna circunstancia debe comprometer el presupuesto requerido para responder por las obligaciones cotidianas o de subsistencia.

Las cesantías se deben pagar cada año. Foto: Pexels.

Asimismo, la organización enfatizó que el ahorro y la inversión deben coexistir. Mientras que una porción del capital debe permanecer disponible en instrumentos de alta liquidez para hacer frente a imprevistos, otra parte puede orientarse a buscar rendimientos según las metas de tiempo e ingresos de cada inversionista.



Las 5 preguntas clave para evaluar las finanzas personales antes de invertir

Para determinar el momento adecuado de destinar capital a la búsqueda de rentabilidad, la entidad financiera sugiere responder al siguiente listado de comprobación técnica:



¿Los ingresos alcanzan para cubrir los gastos fijos? Si cada mes faltan recursos para cubrir las necesidades básicas, el primer paso debe ser reorganizar el presupuesto personal y liberar margen para el ahorro inicial.

Si cada mes faltan recursos para cubrir las necesidades básicas, el primer paso debe ser reorganizar el presupuesto personal y liberar margen para el ahorro inicial. ¿Cómo están las deudas? Si existen obligaciones financieras con tasas de interés elevadas, su pago prioritario debe anteponerse a cualquier inversión, ya que el costo de la deuda puede superar los rendimientos proyectados.

Si existen obligaciones financieras con tasas de interés elevadas, su pago prioritario debe anteponerse a cualquier inversión, ya que el costo de la deuda puede superar los rendimientos proyectados. ¿Existe un fondo de emergencia? Es indispensable mantener una reserva de dinero líquida, utilizando herramientas como los bolsillos digitales, para atender contingencias sin tener que retirar o liquidar el capital invertido.

Es indispensable mantener una reserva de dinero líquida, utilizando herramientas como los bolsillos digitales, para atender contingencias sin tener que retirar o liquidar el capital invertido. ¿Está clara la meta y el plazo del dinero? Definir el objetivo específico y el horizonte de tiempo en el que se requerirán los fondos determina la estrategia de gestión, pues los compromisos a corto plazo exigen un tratamiento distinto a las metas de largo plazo.

Definir el objetivo específico y el horizonte de tiempo en el que se requerirán los fondos determina la estrategia de gestión, pues los compromisos a corto plazo exigen un tratamiento distinto a las metas de largo plazo. ¿Se entienden las alternativas de inversión y sus costos? Antes de tomar una decisión, es necesario informarse sobre el funcionamiento del producto, las comisiones asociadas y el nivel de riesgo del instrumento elegido.

¿Qué alternativas existen para comenzar a invertir en Colombia?

De acuerdo con lo informado por el grupo financiero, actualmente no es necesario contar con un capital elevado para ingresar al mercado de valores o a los fondos de inversión. A través de la unidad Valores Bancolombia, los usuarios pueden acceder a más de 15 alternativas de inversión a partir de $50.000 mediante soluciones digitales como Invesbot y su Marketplace, las cuales ofrecen acompañamiento para definir el perfil de riesgo.



Por su parte, para aquellos usuarios que prefieren administrar directamente sus portafolios, la entidad dispone de la plataforma eTrading Bancolombia, la cual permite la compra y venta de acciones en línea con acceso al mercado local en tiempo real y sin costos de suscripción. La entidad concluyó que la información y la educación financiera son los pilares fundamentales para seleccionar las herramientas que mejor se ajusten al bienestar económico de cada persona.