Ley de rescate económico: IVA del 19 % al café y la sal, más renta, las claves de la tributaria

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella radicó en el Congreso la llamada ley de rescate económico o de ajuste fiscal, una iniciativa que en la práctica funciona como una reforma tributaria. El proyecto, de 106 artículos y cinco pilares, fue presentado por el vicepresidente José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, y el ministro de Justicia y encargado del Interior, Iván Cancino.

La propuesta tiene tres frentes: reducir el gasto del Estado, aumentar el recaudo y sanear las finanzas públicas que, según el Ejecutivo, dejó en crisis el gobierno de Gustavo Petro. El Gobierno sostiene que, sin este ajuste, en 2027 estallaría una crisis fiscal inevitable.

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“Nos dejaron jodidos como país, nos dejaron en la inmunda”, afirmó el vicepresidente Restrepo al defender la iniciativa. “Cuando una tienda, un negocio o una familia está al borde de la quiebra, hay que tomar decisiones drásticas”.

Recorte del gasto: menos contratistas y menos burocracia

El primer pilar del proyecto apunta a apretar el cinturón del Estado. Entre las medidas propuestas están:



Reducir gastos de publicidad oficial, viáticos, telefonía, arrendamientos, vehículos y otros rubros administrativos.

de publicidad oficial, viáticos, telefonía, arrendamientos, vehículos y otros rubros administrativos. Recortar en un 50 % el costo de los contratos de prestación de servicios durante 2027, frente a lo gastado en 2026.

el costo de los contratos de prestación de servicios durante 2027, frente a lo gastado en 2026. Reducir en un 20 % el gasto de persona l del Presupuesto General de la Nación en 2028, sin incluir a la Fuerza Pública. Según el Gobierno, este ahorro sería de unos 9,6 billones de pesos.

l del Presupuesto General de la Nación en 2028, sin incluir a la Fuerza Pública. Según el Gobierno, este ahorro sería de unos 9,6 billones de pesos. Vender bienes y participaciones del Estado que no cumplan una función productiva.

que no cumplan una función productiva. Facultar al presidente para reorganizar ministerios y entidades nacionales.

El gobierno anterior nos dejó una bomba de tiempo que estallaría en 2027, a menos que actuemos insistió el Ejecutivo.

IVA: qué productos pasarían del 5 % al 19 %

Uno de los puntos más sensibles es el IVA. Hoy la tarifa general en Colombia es del 19 %, pero algunos productos tienen una tarifa especial del 5 % y otros están excluidos. El proyecto propone que, desde enero de 2028, pasen del 5 % al 19 %:

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Café, azúcar, aceite y pastas.

Frutas y verduras, entre ellas tomate y cebolla.

Sal y algunos abonos e insumos agrícolas.

Licores y aperitivos.

Apuestas por internet.

Comisiones por pagos con tarjeta de crédito o débito y operaciones cambiarias.

Compras en plataformas internacionales de menos de 200 dólares, como Temu, Shein o Amazon.

Vehículos híbridos y eléctricos.

Lo que seguiría sin IVA

Se mantendrían sin IVA la carne, el pollo y el pescado; la leche y los huevos; el arroz, la papa y la yuca; la panela y el agua natural. También conservarían tratamiento especial los medicamentos y los servicios médicos, hospitalarios y de laboratorio.

Según el vicepresidente Restrepo, el 70 % de los recursos del proyecto saldría del propio Estado y el resto, de “quienes más tienen”.

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Aportes a salud: quiénes pagarían más

El proyecto también cambia lo que los trabajadores aportan al sistema de salud. Actualmente, un empleado cotiza el 4 % de su salario y un independiente, el 12,5 % de su base de cotización. La propuesta establece una escala:

Hasta 2 salarios mínimos: se mantiene el 4 %.

Entre 2 y 4 salarios mínimos: subiría al 5 %.

Más de 4 salarios mínimos: hasta el 8 %.

El Gobierno argumenta que necesita 30 billones de pesos en cuatro años para rescatar el sistema. “Nos dejaron el sistema de salud destruido. Vamos a rescatar la salud con 30 billones de pesos durante los cuatro años”, dijo el ministro Gómez Martínez.

Además, las empresas que hoy están exoneradas del pago de parafiscales (SENA e ICBF) por trabajadores que ganan menos de 10 salarios mínimos volverían a cotizar.

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Devolución del IVA: quiénes la recibirían

Para compensar el alza del IVA, el Gobierno propone un mecanismo de devolución dirigido a los hogares de menores ingresos:

Devolución del 100 % para la población en pobreza extrema y el segmento de menores ingresos de la población vulnerable.

para la población en pobreza extrema y el segmento de menores ingresos de la población vulnerable. Devoluciones parciales del 50 %, 40 % o 30 % para otros grupos vulnerables.

del 50 %, 40 % o 30 % para otros grupos vulnerables. Un tope de 5,5 UVT mensuales por persona, es decir, unos 288.057 pesos.

El Ministerio de Hacienda calcula que 19 millones de personas recibirían la devolución completa y otros 16,3 millones, devoluciones parciales. La clase media no tendría devolución del IVA.

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Cerveza, cigarrillos y licores, más caros

El proyecto sube los impuestos a cigarrillos, vapeadores, licores, cervezas y bebidas azucaradas, con destino a la financiación de la salud. Según los cálculos conocidos:

Una cerveza de 3.500 pesos podría llegar a costar cerca de 5.000 pesos.

Los cigarrillos subirían en promedio un 47 %.

Los vapeadores, un 53 %.

Los licores, un 32,6 %.

Impuesto de renta: más personas tendrían que pagar

La iniciativa propone bajar el umbral a partir del cual se paga impuesto de renta: de los 4,5 millones de pesos mensuales actuales a 3 millones de pesos mensuales. Sobre el excedente se aplicaría una tarifa inicial del 9 %, que subiría de forma progresiva hasta el 39 % para los ingresos más altos.

Al mismo tiempo, el proyecto reduce el impuesto de renta a las empresas y ofrece beneficios a grandes inversionistas.

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Cambios en el impuesto al patrimonio

El umbral de patrimonio a partir del cual se paga este impuesto subiría de 3.771 millones a 5.000 millones de pesos.

Clase media, la más afectada

Aunque el Gobierno insiste en que “pagan los que más tienen”, la clase media sentiría el impacto por tres vías: más contribuyentes de renta, mayores aportes a salud y ausencia de devolución del IVA en productos que subirían de precio.

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Congreso dividido: el futuro de la ley de rescate

La última palabra la tiene el Congreso, donde ya hay resistencias. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático, prometió un debate amplio, pero advirtió: “Hay que revisarla con calma. Los colombianos no aguantan un impuesto más, y menos en la región Caribe”.

El expresidente Álvaro Uribe pidió a su bancada estudiar el proyecto en colectivo, aunque varios congresistas del Centro Democrático ya anticiparon que apoyan el recorte del gasto, pero no los nuevos impuestos. Posiciones similares se escuchan en Salvación Nacional, el partido del presidente, en la Alianza Verde y, con mayor fuerza, en el Pacto Histórico.