Estos son los productos y servicios que tendrían más IVA con el ajuste fiscal

El IVA es uno de los impuestos que tendría un verdadero revolcón en medio de la reforma propuesta por el gobierno de Abelardo De La Espriella para ajustar las cuentas fiscales. Aquí le contamos qué cambia.

Según el Gobierno "se propone gravar a la tarifa general del 19 % una serie de bienes y servicios que actualmente se encuentran excluidos o exentos, manteniendo el tratamiento actual para aquellos de mayor relevancia para el consumo básico de los hogares de menores ingresos".

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En línea con el espíritu de la Ley se salvaron del aumento del IVA los pescados, productos lácteos, arroz, papa, yuca, granos, pan y agua, así como los servicios de salud (incluyendo planes adicionales a la contribución al sistema), educación, seguridad social, transporte y los servicios públicos.

Los anticonceptivos femeninos seguirían siendo productos excluidos del IVA.



IVA Foto: Blu Radio

Frutas y verduras que pasarían a pagar IVA del 19 %

Los siguientes productos no pagaban IVA y ahora pasarían a formar parte de la tarifa general del 19 %:



Miel

Tomate

Cebolla

Repollo

Pepino

Hortalizas

Coco

Banano

Citricos

Uvas

Sal

Semillas

Abonos

Más impuesto a licores y cigarrillos

El IVA a licores y cigarrillos pasaría del 5 % al 19 %. Además, cada cajetilla de cigarrillos pasaría a pagar mínimo 7.823 pesos de impuesto al consumo más un componente ad valorem.

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En tercer lugar, el impuesto a la cerveza para a llamarse impuesto a la producción de cerveza

El objetivo del Gobierno es que todos estos impuestos ayuden a financiar el sistema de salud.

Fumar cigarrillo es perjudicial para la salud Foto: Unsplash

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Vehículos eléctricos, computadores y celulares de bajo costo y otros productos pagarán IVA del 19 %

El gobierno nacional propone eliminar la tarifa de 5 % de IVA para algunos bienes y servicios que gozaban de ese beneficio a partir del 1 de enero de 2028 y pasarlos a la tarifa del 19 %, como parte de la Ley de Ajuste Fiscal. Esta propuesta implica aumento de IVA para vehículos híbridos, eléctricos, servicios de aseo y vigilancia, café, avena, entre otros.

Además, desde el 1 de enero de 2028, los celulares, computadores, tabletas, patinetas y bicicletas eléctricas de menos de 2.615.000 pesos pagarían un IVA del 19 %, según la propuesta de Ley de Ajuste Fiscal.

Reclamación IVA a carros híbridos Foto: Unsplash y AFP

IVA a las compras por plataformas electrónicas

Las compras por menos de 200 dólares en plataformas como Temu, Shein y similares pagarían un IVA del 19 % en lugar de estar por fuera del impuesto como ocurre hoy en día.

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El gobierno cree que de este modo se nivela la cancha entre los productores colombianos y la industria local.