Capturado alias ‘Kebin’, objetivo de DEA que negociaba toneladas de cocaína con carteles mexicanos

Siendo uno de los objetivos de alto valor para la DEA, fue capturado alias ‘Kebin’, en Cali, señalado de ser el principal articulador del narcotráfico de la Segunda Marquetalia en el Pacífico colombiano. El hombre, que presuntamente el principal negociante de cargamentos de cocaína por toneladas con emisarios de carteles mexicanos y centroamericanos, es requerido por la justicia de Estados Unidos con fines de extradición.

Se trata de Kebin Erney Arroyo Cortés, señalado de integrar la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, estructura de la Segunda Marquetalia, donde presuntamente coordinaba las operaciones del narcotráfico en el departamento de Nariño.

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Las investigaciones de la Policía establecieron que dirigía una red criminal dedicada a la producción y el envío de grandes cargamentos de clorhidrato de cocaína. Para esto, contaba con una estructura logística terrestre y marítima que le permitía movilizar la droga desde las costas de Colombia y Ecuador hacia Centroamérica, México y Estados Unidos.

En estas operaciones utilizaban lanchas rápidas, conocidas como Go-Fast, y artefactos semisumergibles, embarcaciones diseñadas para navegar con gran parte de su estructura debajo del agua y dificultar su detección por parte de las autoridades.



Uno de los aspectos más relevantes de la investigación es que alias ‘Kebin’ presuntamente tenía contacto directo con compradores mexicanos y centroamericanos. Incluso, trasladaba a sus emisarios hasta laboratorios de procesamiento de cocaína bajo su control en el Pacífico nariñense para que verificaran la calidad de la droga, negociaran las cantidades y acordaran los envíos.

Por su capacidad económica y operativa, la DEA lo tenía identificado como un objetivo de alto valor. Además, la Dijín estableció que cumplía funciones de coordinador nacional y mantenía conexiones internacionales a través de alias ‘El Mexicano’, capturado el pasado 2 de octubre.

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Kebin Erney Arroyo Cortés es requerido por la Corte Distrital de Estados Unidos para las Islas Vírgenes por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir. Por esta razón, fue capturado con fines de extradición y quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, se adelantarán los trámites legales correspondientes para su eventual entrega a las autoridades estadounidenses.