Escándalo de presuntos favores sexuales a Petro: Deicy Jiménez declaró en la Corte Suprema

Luego de más de tres horas de declaración ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Deicy Jiménez terminó su diligencia en medio de las denuncias por la presunta existencia de una red criminal que habría otorgado contratos a cambio de favores sexuales. Su abogado, Felipe Caballero, aseguró que su defendida respondió durante toda la mañana las preguntas del magistrado, la defensa y la Procuraduría, pese a las presiones que habría recibido.

El abogado confirmó que Jiménez está dispuesta a entregar un celular a la Corte Suprema de Justicia, del que podrían extraerse videos, chats y otros elementos para corroborar su declaración. La entrega no se realizó de inmediato por razones de seguridad y, según explicó, se coordinará una fecha para que un equipo técnico recoja la información del dispositivo.

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El abogado Caballero reveló que Deicy Jiménez que pese al estado de salud y ánimo, la mujer habló de los presuntos encuentros con sexo y drogas.

“Ella fue valiente y dijo que sí, que iba a rendir su declaración”, afirmó Caballero, quien también denunció presiones contra Jiménez y su familia, esto luego de que se publicaran datos personales y la ubicación de sus familiares en donde viven.



Frente a las personas mencionadas durante el testimonio, el abogado Caballerobindicó que habría referencias a varios funcionarios y exfuncionarios de distintos periodos, tanto de la etapa en la que Gustavo Petro fue congresista como de su Presidencia, entre ellos hizo referencia a una superintendente.

Pero, al finalizar la diligencia también habló, el abogado Alejandro Carranza, quien asistió en representación del presidente Gustavo Petro y de la senadora María José Pizarro, aseguró que sus defendidos están tranquilos con el desarrollo de la diligencia. Explicó que tuvo la oportunidad de interrogar a la testigo.

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El abogado Carranza anunció que radicó dos denuncias, una penal ante la Fiscalía contra Deicy Jiménez por presuntas falsedades en documentos que habría presentado ante el Congreso cuando solicitó trabajo.

Según explicó, la denuncia se basa en una investigación que realizó y en publicaciones de HispanTV, por lo que pidió que las autoridades verifiquen la información.

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El abogado también informó que denunció al director actual del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) por un presunto constreñimiento a funcionarias y contratistas de esa entidad. Según su versión, habría mujeres citadas en compañía de dos hombres que no se identifican, a quienes supuestamente les retiran sus teléfonos y les preguntan por sus inclinaciones políticas y por su participación en actividades de campaña de Iván Cepeda.

“Les quitan los teléfonos a las funcionarias y empiezan a interrogarlas por su inclinación política, por si hicieron o no campaña con Iván Cepeda. Les dicen que ya las han estudiado, que saben su ubicación y la de sus familias, y las amenazan con procesos disciplinarios o con terminarles los contratos”, señaló Carranza.

Además, manifestó que sospecha que los dos hombres que acompañarían al director del Dapre podrían pertenecer a la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque no presentó esa identificación como un hecho confirmado.

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El abogado aseguró que puso estos señalamientos y los elementos digitales que, según dijo, respaldarían su denuncia en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Ahora, corresponderá a las autoridades verificar las pruebas, establecer si ocurrieron las presuntas presiones y determinar si existe responsabilidad penal por los hechos denunciados.