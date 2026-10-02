Capturan para extradición a alias ‘Toto’, señalado de narcotráfico y homicidio de agente DEA

El CTI de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), capturó con fines de extradición a Jorge Enrique Figueroa Monroy, alias ‘Toto’, señalado de pertenecer a una organización criminal transnacional dedicada al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos y Europa.

La captura se realizó en el establecimiento penitenciario de Guaduas, Cundinamarca, donde Figueroa Monroy ya se encontraba privado de la libertad cumpliendo una condena por homicidio. De acuerdo con la investigación, el hombre sería integrante de una estructura delictiva con presencia en Bogotá, desde donde se habrían coordinado envíos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa entre 2020 y 2025.

Alias ‘Toto’, señalado de narcotráfico y homicidio de agente DEA. Foto: CTI

Publicidad

Las labores adelantadas por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, con apoyo del CTI, el grupo SIU y la DEA, permitieron establecer presuntos vínculos entre la organización y ciudadanos extranjeros relacionados con actividades ilícitas. La información recopilada también apunta a una posible participación de Figueroa Monroy en actividades relacionadas con el narcotráfico internacional.

Además de la investigación por tráfico de estupefacientes, las autoridades relacionan a alias ‘Toto’ con el homicidio del agente de la DEA Francisco Arnoldo Moreno Aguilar, ocurrido el 22 de noviembre de 1998 en Bogotá. Por este hecho, Figueroa Monroy fue condenado en Colombia por homicidio.



La captura con fines de extradición se produce mientras el procesado permanece privado de la libertad en Colombia por la condena que ya cumple.

Ahora, Jorge Enrique Figueroa Monroy es requerido por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde deberá responder por cargos relacionados con narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida.