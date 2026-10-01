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Blu Radio  / Judicial  / Adolescente de 17 años fue judicializado por homicidio del exalcalde 'Jhon Calzones'

Adolescente de 17 años fue judicializado por homicidio del exalcalde 'Jhon Calzones'

Luego de evaluar los elementos presentados, se determinó que el joven deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, mientras avanza el proceso por su presunta participación en el homicidio.

Jhon Calzones
Jhon Calzones
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Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Un adolescente de 17 años fue judicializado y deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada por su presunta participación en el ataque armado en el que murió el exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres Torres, conocido como ‘Jhon Calzones’.

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Los hechos ocurrieron el pasado 29 de septiembre, cuando el adolescente habría llegado como parrillero de una motocicleta hasta el lugar de residencia del exmandatario, ubicado en zona rural de Yopal, Casanare. De acuerdo con las evidencias y elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, el joven habría disparado en varias oportunidades contra Torres.

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Tras el ataque, el adolescente habría intentado escapar a bordo de la motocicleta. Sin embargo, un accidente habría frustrado la huida y el joven fue retenido por habitantes del sector, quienes posteriormente lo entregaron a unidades de la Policía Nacional.

Entre tanto, Jhon Jairo Torres fue trasladado de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el ataque, pero murió.

La Fiscalía indicó que, de manera preliminar, una de las hipótesis que se maneja es que el homicidio habría sido ordenado por una persona privada de la libertad. Las autoridades mantienen las actividades de policía judicial con el propósito de establecer las circunstancias del crimen y avanzar en la verificación de esta y otras hipótesis.

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Una fiscal de la Seccional Casanare presentó al adolescente ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Los cargos fueron aceptados por el adolescente durante la actuación judicial. Debido a su edad, el proceso se adelanta bajo las reglas del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Luego de evaluar los elementos presentados por la Fiscalía, se determinó que el joven deberá cumplir una medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada, mientras avanza el proceso por su presunta participación en el homicidio del exalcalde de Yopal.

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