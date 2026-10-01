Aris Mining presentará estudio ambiental de proyecto minero a comunidades de Soto Norte

La multinacional minera canadiense Aris Mining anunció que concluyó la preparación del Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) del proyecto de oro y cobre Soto Norte, en Santander, y que durante octubre comenzará una nueva etapa de participación con las comunidades de la zona.

De acuerdo con la compañía, las reuniones se realizarán en los municipios de Matanza, Suratá y California, donde será presentado el estudio y se recibirán observaciones y propuestas de los habitantes antes de su presentación definitiva ante las autoridades como parte del proceso para obtener la licencia ambiental.

Publicidad

Aris Mining señala que el proyecto fue rediseñado y contempla reservas de 4,6 millones de onzas de oro, con una vida inicial de explotación estimada en 22 años. La empresa proyecta una capacidad de procesamiento de 3.500 toneladas por día, de las cuales 750 toneladas estarían destinadas al material proveniente de mineros locales.

La multinacional también asegura que la planta no utilizará cianuro ni mercurio y que producirá concentrados de oro, plata y cobre.



En materia económica, Aris Mining estima que Soto Norte podría generar alrededor de 2.300 empleos durante la construcción y 675 durante la operación, además de unos 15.000 empleos directos e indirectos en el distrito, según sus proyecciones.

El anuncio se produce después de que la Agencia Nacional de Minería (ANM) aprobara, el pasado 29 de julio, la modificación del Programa de Trabajos y Obras (PTO) del proyecto. Sin embargo, la compañía aclara que esta aprobación técnica no equivale a una licencia ambiental y que las actividades de construcción y explotación no podrán comenzar hasta obtenerla.

Publicidad

La empresa también plantea un modelo de asociación con pequeños mineros de Soto Norte, mediante el acceso a infraestructura de procesamiento y sistemas para el manejo de agua y relaves.

Con el inicio de las reuniones comunitarias, el proyecto entra ahora en una etapa clave antes de la eventual presentación del estudio ambiental ante las autoridades competentes.

