Marihuana en pequeñas pelotas: así pretendían ingresar droga a la cárcel Modelo de Cúcuta

Una particular estrategia para ingresar droga a la cárcel Modelo de Cúcuta quedó al descubierto durante un operativo contra el grupo delincuencial 'Los Turcos'.

La Policía realizó allanamientos en los barrios San Gerardo, Colinas del Tunal y 6 de Reyes, en la comuna 6, donde capturó a cuatro adultos y aprehendió a dos adolescentes de 17 años.

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En los procedimientos fueron incautados 30 kilogramos de marihuana prensada, avaluados en unos 21 millones de pesos, además de una pistola Glock, un revólver, 24 cartuchos, un chaleco balístico y un chaleco antibalas.

El detalle que sorprendió a los investigadores estaba en la forma de empacar el alcaloide: cerca de 240 paquetes fueron convertidos en pequeñas pelotas y asegurados con cinta plástica.



La investigación señala que estas serían lanzadas desde el exterior de la cárcel para intentar que cayeran en uno de los patios del centro penitenciario. Allí, presuntamente, serían recogidas para su posterior comercialización.

'Con este resultado logramos afectar una estructura que venía dinamizando diferentes actividades criminales en la comuna 6. Además de la droga, encontramos armas de fuego y elementos que representan un riesgo para la seguridad', señaló el coronel Pedro José Saavedra Pinzón.

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Los capturados son señalados de pertenecer presuntamente a 'Los Turcos', organización investigada por homicidios, tráfico de estupefacientes y hurto de motocicletas.

Las autoridades también indagan por la posible utilización de menores de edad en labores de vigilancia y por presuntos vínculos de esta estructura con otras organizaciones criminales.