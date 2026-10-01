Crece la angustia por líder comunal secuestrado en Tibú: familia pide prueba de supervivencia

La incertidumbre crece en el Catatumbo por el paradero de José Richard Velázquez Triana, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Selva, en el corregimiento de Campo Dos, Tibú. Su familia asegura que permanece secuestrado por el ELN y hoy eleva un llamado humanitario para conocer su estado y lograr su regreso a casa.

Sus familiares rompieron el silencio y pidieron al grupo armado respetar su vida e integridad. Aseguran que Velázquez Triana es un campesino dedicado a su hogar y al trabajo comunitario, por lo que su ausencia mantiene en angustia a su esposa, sus hijos y demás seres queridos.

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"Por favor, liberen a mi hermano", es el clamor de Yumary Velásquez Triana, quien pidió directamente al ELN permitir su regreso. La familia insiste en que detrás del líder comunal hay una familia que espera volver a verlo y que enfrenta la incertidumbre sin información sobre sus condiciones.

Uno de los principales pedidos es una prueba de supervivencia. Desde la familia señalan que no han recibido información que permita establecer cómo se encuentra José Richard, por lo que la preocupación aumenta con el paso de los días.



Ante esta situación, el alto consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, señaló que se ha intentado avanzar en gestiones humanitarias y planteó la necesidad de buscar el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, además de la Iglesia católica y otras entidades que puedan contribuir a facilitar su liberación.

El llamado de la familia es que se permita una acción humanitaria que garantice la vida del líder comunal y facilite su regreso. Mientras tanto, sus seres queridos permanecen a la espera de una señal que confirme que está con vida.