En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Cultivos ilícitos
Gasolina
FMI
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Crece la angustia por líder comunal secuestrado en Tibú: familia pide prueba de supervivencia

Crece la angustia por líder comunal secuestrado en Tibú: familia pide prueba de supervivencia

Desde la familia señalan que no han recibido información que permita establecer cómo se encuentra José Richard.

José Richard Velázquez Triana, líder comunla secuestrado.
José Richard Velázquez Triana, líder comunla secuestrado.
Foto: suministrada.
Por: Richard Quiñonez
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

La incertidumbre crece en el Catatumbo por el paradero de José Richard Velázquez Triana, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Selva, en el corregimiento de Campo Dos, Tibú. Su familia asegura que permanece secuestrado por el ELN y hoy eleva un llamado humanitario para conocer su estado y lograr su regreso a casa.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Sus familiares rompieron el silencio y pidieron al grupo armado respetar su vida e integridad. Aseguran que Velázquez Triana es un campesino dedicado a su hogar y al trabajo comunitario, por lo que su ausencia mantiene en angustia a su esposa, sus hijos y demás seres queridos.

Últimas noticias

FOTO NUEVA PASAPORTES SANTANDER 2026.jpg
Santanderes

Denuncian estafa con falsos turnos para tramitar el pasaporte en Santander

FOTO NUEVA HOSPITAL HUS.jpg
Santanderes

Misión Médica Milwaukee Wisconsin abre preinscripciones para pacientes en Santander

Publicidad

"Por favor, liberen a mi hermano", es el clamor de Yumary Velásquez Triana, quien pidió directamente al ELN permitir su regreso. La familia insiste en que detrás del líder comunal hay una familia que espera volver a verlo y que enfrenta la incertidumbre sin información sobre sus condiciones.

Uno de los principales pedidos es una prueba de supervivencia. Desde la familia señalan que no han recibido información que permita establecer cómo se encuentra José Richard, por lo que la preocupación aumenta con el paso de los días.

Ante esta situación, el alto consejero de Paz de Norte de Santander, Luis Fernando Niño, señaló que se ha intentado avanzar en gestiones humanitarias y planteó la necesidad de buscar el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, además de la Iglesia católica y otras entidades que puedan contribuir a facilitar su liberación.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El llamado de la familia es que se permita una acción humanitaria que garantice la vida del líder comunal y facilite su regreso. Mientras tanto, sus seres queridos permanecen a la espera de una señal que confirme que está con vida.

Relacionados

Noticias de hoy

Tibú

Norte de Santander

Publicidad

Publicidad

Publicidad