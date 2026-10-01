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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Misión Médica Milwaukee Wisconsin abre preinscripciones para pacientes en Santander

Misión Médica Milwaukee Wisconsin abre preinscripciones para pacientes en Santander

La misión médica es articulada por el Hospital Universitario de Santander y la Universidad Industrial de Santander, junto con la Gobernación de Santander y ASPAS.

FOTO NUEVA HOSPITAL HUS.jpg
FOTO: Hospital Universitario de Santander- suministrada por HUS
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Desde este jueves 1 de octubre comenzó el proceso de preinscripción para la Misión Médica Milwaukee Wisconsin 2027, una jornada de atención que busca beneficiar a personas con malformaciones congénitas y secuelas de quemaduras en Santander.

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La convocatoria estará abierta hasta el 15 de diciembre de 2026 y está dirigida a personas con labio y paladar fisurados, malformaciones en las manos o el rostro y secuelas de quemaduras. También podrán postularse quienes tengan malformaciones en las orejas, aunque en este caso deben tener 12 años o más.

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Las personas interesadas deben realizar la preinscripción de manera presencial en el Hospital Universitario de Santander, ingresando por la portería central de la carrera 33. La atención para este proceso se realizará de martes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía.

La preinscripción no significa que la persona quede seleccionada automáticamente para la misión. Después de este proceso se realizará una valoración por parte del equipo encargado, que determinará la participación de acuerdo con los criterios establecidos.

La Misión Médica Milwaukee Wisconsin es una iniciativa de carácter social que busca facilitar el acceso a atención especializada, especialmente para personas en condición de vulnerabilidad o que enfrentan dificultades económicas y sociales para acceder a este tipo de procedimientos.

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La misión es articulada por el Hospital Universitario de Santander y la Universidad Industrial de Santander, junto con la Gobernación de Santander y ASPAS. El proceso de preinscripción permitirá identificar a los posibles beneficiarios y avanzar en las valoraciones requeridas antes de la jornada médica de 2027.

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Para quienes cumplan con las condiciones establecidas, el primer paso es acercarse al HUS dentro de las fechas y horarios definidos para formalizar la preinscripción.

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