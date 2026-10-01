Acuerdo entre alcaldía y la UdeA pone en funcionar Hospital de Apartadó tras 13 años de liquidación

Una buena noticia: a pesar de la crisis de la salud, a 13 años de su liquidación ponen de nuevo en funcionamiento el Hospital Antonio Roldán Betancur en el municipio de Apartadó. Será un centro de tercer nivel para todo el Urabá gracias a un acuerdo entre la Alcaldía y la Universidad de Antioquia.

Tras más de una deçada de la liquidación de la antigua ESE Hospital Antonio Roldán Betancur, Apartadó avanzó hacia la puesta en funcionamiento de una infraestructura que busca convertirse nuevamente en uno de los principales referentes de atención en salud de Urabá y, por su capacidad, ampliar su cobertura hacia pacientes de Córdoba y Chocó.

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El paso más reciente fue la conformación de la figura jurídica que permitirá administrar y operar el Complejo Hospitalario, un proceso llevado a cabo en los últimos 18 meses en los que se completó el cierre financiero de la infraestructura y se definieron las condiciones administrativas, técnicas y operativas necesarias para que el centro asistencial pueda prestar servicios de manera sostenible.

El alcalde de Apartadó, Adolfo Romero, se refirió a esta nueva institución que ayudará a solventar las dificultades que atraviesa el sistema de salud en el departamento y el país.



“Representa la oportunidad de que los pacientes de la región de Urabá sean atendidos en el territorio. Es dramático cuando un paciente tiene que pasar por Medellín, Caucasia y ser atendido en el municipio de Montería. Para nosotros significa dignidad”, dijo el alcalde Romero.

La estructura contempla que la Alcaldía de Apartadó sea propietaria del 99 % de la institución, mientras que la Universidad de Antioquia tendrá el 1 % restante.

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La participación del Alma Mater, sin embargo, no estará determinada únicamente por ese porcentaje accionario: su principal aporte estará relacionado con el conocimiento, el talento humano y la experiencia acumulada en el sector de la salud.

Así lo afirmó Luquegi Gil, rector de la institución: “Vamos a hacer una un traslado, digámoslo, de nuestro conocimiento a la Corporación Hospital y también al municipio en temas de protocolos, en temas de guías de manejo de salud, en formación que le vamos a dar a las personas que van a estar al frente del hospital”.

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Ahora el desafío de la nueva entidad de salud está en finalizar las obras del complejo en el que operará y en el cual fueron invertidos 127 mil millones de pesos. También, ante el Ministerio de Salud ya fue radicado un proyecto por 20.000 millones destinado a la adquisición de equipos y elementos necesarios para la atención. A esto se suman 5.500 millones destinados al mobiliario, de los cuales dos mil millones fueron gestionados ante el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

Con la figura jurídica consolidada y los recursos de infraestructura ejecutándose, el proyecto entra en una etapa clave para una subregión con un marcado crecimiento poblacional en los últimos años, especialmente a partir de proyectos productivos como Puerto Antioquia.