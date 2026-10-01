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Con apoyo de Agencia de Estados Unidos cayó en Medellín alias 'JP', requerido en Perú

Según el propio alcalde Federico Gutiérrez, la captura en El Poblado fue contra un presunto enlace del narcotráfico internacional.

CAPTURADO ALIAS JP- ALCALDIA MEDELLÍN.jpg
Foto: Gaula Militar
Por: María José Bermúdez
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

En Medellín se logró la captura de un presunto enlace del narcotráfico internacional de las Disidencias de 'Iván Mordisco', identificado como alias 'JP', quien es requerido por la justicia del Perú por tráfico de drogas.

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Según información de las autoridades, la captura fue en una exclusiva zona de El Poblado, a un presunto enlace del narcotráfico internacional.

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Se trató de una operación conjunta entre el Gaula Militar, el CTI de la Fiscalía con apoyo de la agencia Marshals de los Estados Unidos, quien era buscado por la justicia de la República del Perú por delitos relacionados con tráfico de drogas a gran escala.

De acuerdo con la investigación compartida por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, el detenido era requerido por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

A 'JP' se le señala de articular la compra de clorhidrato de cocaína en la zona fronteriza entre Colombia y Perú para abastecer a la estructura Carolina Ramírez las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' y a la red transnacional autodenominada "Alianza del Perú".

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Los reportes detallan que esta organización criminal utilizaba sus contactos para coordinar el embarque y transporte de los cargamentos de droga hacia el mercado europeo, moviendo las finanzas ilegales de redes delictivas con alcance internacional.

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Tras su captura en Medellín, quedó a disposición de las autoridades competentes para iniciar los trámites legales correspondientes a su extradición.

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