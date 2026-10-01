En una lujosa casa de Rionegro, capturaron a mujer requerida en Estados Unidos por testaferrato

En el municipio de Rionegro, Antioquia, capturaron a una presunta testaferro del Clan del Golfo solicitada en extradición por Estados Unidos. La mujer deberá responder por delitos relacionados con concierto para cometer fraude electrónico.

Una operación conjunta de las autoridades en Rionegro terminó con la captura de una mujer que es requerida por la justicia de Estados Unidos y que, además, es investigada en Colombia por su posible participación en una estructura dedicada al movimiento y ocultamiento de recursos provenientes de actividades criminales.

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La detenida es solicitada por una corte federal estadounidense en Florida, donde deberá responder por hechos relacionados con una presunta conspiración para cometer fraude electrónico.

#Video Momento exacto de la captura en el municipio de Rionegro, Antioquia, de una presunta testaferro del Clan del Golfo solicitada en extradición por Estados Unidos. La mujer deberá responder por delitos relacionados con concierto para cometer fraude electrónico. #MañanasBlu pic.twitter.com/RExuMdCwb9 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 1, 2026

Paralelamente, las autoridades colombianas adelantan actuaciones en su contra por posibles vínculos con delitos como concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y conductas asociadas al incumplimiento de obligaciones tributarias.



Uno de los elementos que mayor relevancia tiene dentro de la investigación está relacionado con el supuesto manejo de dinero procedente del Clan del Golfo, como lo indicó el coronel Jerson Fabián Tapias, comandante del Gaula Militar Valle de Aburrá.

“De acuerdo con las investigaciones, la mujer presuntamente estaría relacionada a una red dedicada al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito mediante el manejo de recursos que tendrían origen en economías criminales asociadas al Clan del Golfo”, dijo el alto oficial.

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Tras su captura, la mujer quedó a disposición de las autoridades encargadas de adelantar el procedimiento judicial correspondiente.

A partir de ahora deberán surtirse las actuaciones necesarias tanto frente al requerimiento internacional como frente a las investigaciones que se desarrollan en Colombia.