Cambios en el SENA Santander: Blas Antonio Carvajal asume como nuevo director regional

El SENA Santander inició una nueva etapa con la llegada de Blas Antonio Carvajal Carvajal a la Dirección Regional. El funcionario, nacido en Barichara, cuenta con una trayectoria de 22 años vinculada a la entidad y ha ocupado diferentes cargos en centros de formación del departamento. En el 2015 fue candidato a la Alcaldía de Barichara por el partido conservador, pero perdió la contienda electoral con Israel Agón.

De la dirección del SENA sale Jhon Edinson Jimenez, quien estuvo en el cargo un año tras ser designado en el gobierno de Petro. Jimenez volverá a su antiguo cargo en la entidad.

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Blas Carvajal es administrador de empresas de la Universidad EAN y especialista en gerencia de proyectos. Su relación con el SENA comenzó en octubre de 2004, cuando ingresó como contratista al Centro Industrial de Mantenimiento Integral de Girón, donde trabajó como instructor de emprendimiento y en el área administrativa de Relaciones Corporativas.

Posteriormente estuvo vinculado a otros centros de formación, entre ellos el Centro Agroturístico y el Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes. Allí lideró el programa de Articulación con la Educación Media y apoyó diferentes procesos administrativos.



En 2018 se desempeñó como instructor y coordinador del grupo de formación. Más adelante llegó al Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico de Barrancabermeja, donde ejerció como profesional de aseguramiento de la calidad, además de asumir responsabilidades como coordinador del grupo administrativo y apoyar procesos de contratación de bienes y servicios.

Desde 2023 retomó funciones relacionadas con aseguramiento de la calidad, cargo que ocupó hasta su llegada a la Dirección Regional.

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Al asumir el cargo, Carvajal señaló que uno de sus principales propósitos será fortalecer la confianza de los servidores, la comunidad y el sector productivo en la institución.

“Mi propósito con la regional es lograr cumplir los objetivos institucionales de la mejor manera posible, lograr que el talento humano que esté vinculado a la Regional y a los servidores SENA se resalte, que recuperemos la confianza que el SENA debe brindarle a las personas”, afirmó el nuevo director.

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También planteó como prioridad fortalecer el acercamiento entre la entidad y las comunidades, así como responder a las necesidades del sector productivo y del territorio.

“Que la comunidad, que el sector productivo logren sentir la confianza para acercarse nuevamente al SENA, que vean que es una entidad que les brinda calidad en la formación y que los diferentes servicios que desarrolla tengan el impacto positivo que la comunidad, el departamento y la nación esperan”, agregó.

El SENA tiene presencia en Santander a través de diferentes centros de formación ubicados en municipios estratégicos del departamento. La entidad desarrolla programas de formación para el trabajo, emprendimiento y servicios dirigidos al sector productivo.

