Evalúan daños ambientales tras incendio que arrasó 30 hectáreas de páramo en Tona

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) realizó una visita técnica a la vereda El Tembladal, en el municipio de Tona, para establecer los daños ambientales ocasionados por el incendio de cobertura vegetal registrado desde el pasado 12 de septiembre, en inmediaciones del corregimiento de Berlín.

De acuerdo con la inspección realizada por un equipo interdisciplinario de la entidad, cerca de 30 hectáreas resultaron afectadas por el fuego, en terrenos considerados de protección especial del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

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La CDMB explicó que el incendio inicialmente había sido controlado, pero las condiciones climáticas favorecieron su reactivación. En la atención de la emergencia participaron los cuerpos de bomberos de Tona, Berlín y Matanza, además del apoyo de organismos de socorro del Área Metropolitana de Bucaramanga y de Soto Norte.

Durante la verificación en terreno, los funcionarios encontraron daños sobre diferentes especies propias del ecosistema de páramo. Entre la vegetación afectada se identificaron frailejones, helechos y plantas de agraz.



Jenny Lorena Avella Rincón, profesional universitaria de la Subdirección de Gestión del Riesgo y Seguridad Territorial de la CDMB, explicó que una de las particularidades del incendio fue que, aparentemente, el fuego avanzó de manera subterránea, lo que habría contribuido a ampliar el área afectada.

La funcionaria señaló que ahora se realizará una evaluación ambiental para determinar qué especies deberán ser incluidas en un eventual proceso de restauración del ecosistema.

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Con los resultados obtenidos durante la visita, la CDMB prepara un informe técnico detallado que será entregado a las autoridades competentes. Este documento servirá como base para realizar la valoración formal de los daños y establecer las acciones de recuperación ambiental que correspondan.

La zona intervenida tiene especial importancia debido a su cercanía con el páramo y a que hace parte de terrenos de protección relacionados con el sistema que abastece de agua a Bucaramanga y otros municipios del área metropolitana.