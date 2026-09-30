Empiezan a instalar 100 cámaras con reconocimiento facial y de placas en Bucaramanga

La Alcaldía de Bucaramanga inició la instalación de un nuevo sistema de videovigilancia que contará con más de 100 cámaras de seguridad de alta tecnología, con las que las autoridades buscan fortalecer el seguimiento a hechos delictivos y facilitar la identificación de personas y vehículos.

Según explicó el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, el proyecto contempla la instalación de 80 cámaras LPR, especializadas en la identificación de placas de vehículos y motocicletas, además de más de 20 cámaras con tecnología de reconocimiento facial.

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Los equipos estarán ubicados en diferentes puntos de la ciudad y serán instalados sobre postes de seguridad que, de acuerdo con el mandatario, superan los 35 metros de altura.

“Bucaramanga, después de 10 años, contará con más de 100 cámaras de seguridad de alta tecnología”, señaló Portilla.



El sistema estará conectado a un centro de monitoreo operado por la Policía Metropolitana de Bucaramanga, desde donde se realizará el seguimiento de las imágenes y se podrá generar una respuesta ante situaciones que puedan constituir hechos delictivos.

La administración municipal señaló que la tecnología también busca apoyar los procesos de identificación de personas y vehículos relacionados con investigaciones, con el propósito de aportar información que pueda ser utilizada por las autoridades en los procesos de judicialización.

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El alcalde destacó que la implementación de este sistema representa una ampliación de las herramientas tecnológicas disponibles para las autoridades en materia de seguridad y reacción ante situaciones que se presenten en la capital santandereana.