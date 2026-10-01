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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturado alias ‘Mariguano’, señalado jefe de los 'Pachencas' en El Playón, Santander

Capturado alias ‘Mariguano’, señalado jefe de los 'Pachencas' en El Playón, Santander

El hombre era requerido por homicidio agravado. En el procedimiento fueron incautadas armas, municiones y un kilogramo de pasta base de coca.

FOTO CAPTURADO PACHENCA EN SANTANDER.jpg
FOTO: Capturado integrante banda 'Pachencas' en Santander- Suministrada por Ejército Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

En una operación conjunta adelantada en Santander, tropas del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Sijín de la Policía, capturaron a un hombre conocido con el alias de ‘Mariguano’, en la vereda San Benito, jurisdicción del municipio de El Playón.

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De acuerdo con las autoridades, el capturado sería integrante del Frente Resistencia Campesina, perteneciente al grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocido como 'Los Pachencas'.

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El hombre era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado. Según información de inteligencia citada por las autoridades, presuntamente habría cumplido funciones de coordinación de actividades ilícitas en esta zona del departamento.

"Durante el procedimiento fueron incautados una pistola calibre 7,65 milímetros con sus respectivos cartuchos, dos escopetas con munición y aproximadamente 1.000 gramos de pasta base de coca", dijo el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.

El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso judicial correspondiente.

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Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son una estructura armada con presencia principalmente en zonas de la región Caribe y que, según las autoridades, ha buscado ampliar sus actividades criminales hacia otros territorios como Santander y el sur del Cesar.

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En Santander, las autoridades han señalado que uno de los principales objetivos operacionales es evitar la expansión de estructuras dedicadas a actividades como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

El Ejército Nacional indicó que este resultado hace parte de las operaciones coordinadas con la Policía y las autoridades judiciales para afectar las capacidades armadas y logísticas de las organizaciones criminales que tienen incidencia en el departamento de Santander.

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