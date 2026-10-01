Capturado alias ‘Mariguano’, señalado jefe de los 'Pachencas' en El Playón, Santander

En una operación conjunta adelantada en Santander, tropas del Gaula Militar Chicamocha, en coordinación con la Sijín de la Policía, capturaron a un hombre conocido con el alias de ‘Mariguano’, en la vereda San Benito, jurisdicción del municipio de El Playón.

De acuerdo con las autoridades, el capturado sería integrante del Frente Resistencia Campesina, perteneciente al grupo armado organizado Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocido como 'Los Pachencas'.

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El hombre era requerido mediante orden judicial por el delito de homicidio agravado. Según información de inteligencia citada por las autoridades, presuntamente habría cumplido funciones de coordinación de actividades ilícitas en esta zona del departamento.

Capturado alias 'Mariguano', presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. El hombre, requerido por el delito de homicidio, fue detenido en zona rural de El Playón, Santander. Durante el procedimiento le fueron incautadas armas de fuego #MañanasBlu pic.twitter.com/u2trIkm5Cx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 1, 2026

"Durante el procedimiento fueron incautados una pistola calibre 7,65 milímetros con sus respectivos cartuchos, dos escopetas con munición y aproximadamente 1.000 gramos de pasta base de coca", dijo el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.



El capturado y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada son una estructura armada con presencia principalmente en zonas de la región Caribe y que, según las autoridades, ha buscado ampliar sus actividades criminales hacia otros territorios como Santander y el sur del Cesar.

#ContraLaAmenaza || En El Playón #Santander tropas del @GaulaMilitares Chicamocha de la #QuintaBrigada en coordinación con la SIJIN de la @PoliciaColombia, capturaron a alias Mariguano, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, requerido por homicidio… pic.twitter.com/3DK3DK3ws0 — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) October 1, 2026

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En Santander, las autoridades han señalado que uno de los principales objetivos operacionales es evitar la expansión de estructuras dedicadas a actividades como homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes.

El Ejército Nacional indicó que este resultado hace parte de las operaciones coordinadas con la Policía y las autoridades judiciales para afectar las capacidades armadas y logísticas de las organizaciones criminales que tienen incidencia en el departamento de Santander.