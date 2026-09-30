Incautan más de una tonelada de cocaína en el Meta; disidentes pretendían llevarla a Venezuela

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, informó que tropas de la Cuarta División del Ejército Nacional, a través de la Séptima Brigada, incautaron aproximadamente 1.198 kilos de cocaína en Puerto Gaitán, Meta.

Según el mandatario, los militares interceptaron un vehículo en el que era transportado el cargamento, que pertenecería a la estructura 39 “Arcesio Niño” del Bloque Amazonas, de las disidencias de las Farc.

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El operativo dejó dos personas capturadas en flagrancia, de acuerdo con la información publicada por De La Espriella en su cuenta de X.

El presidente aseguró que estas operaciones buscan afectar las economías ilícitas de las estructuras armadas y evitar que los recursos provenientes del narcotráfico sean utilizados para financiar sus actividades.

