En avión ambulancia trasladarán a militar colombiano (r) hospitalizado en Nueva York

El Gobierno nacional adelanta las gestiones para facilitar el regreso a Colombia de Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas Militares, quien permanece hospitalizado en Nueva York y requiere atención médica especializada, después de un año hospitalizado por problemas en los pulmones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que el traslado se hará en una ambulancia aérea medicalizada, en coordinación con el centro asistencial donde actualmente se encuentra Camargo. Una vez llegue al país, su atención será coordinada con el Ministerio de Defensa y el Hospital Militar Central, debido a que está afiliado al régimen especial de salud de las Fuerzas Militares.

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El ministro Omar Bula no precisó la fecha de regreso, solo se limitó a decir que la repatriación será “pronto”.

Para financiar el traslado, el Gobierno autorizó de manera excepcional recursos del Fondo Especial para las Migraciones (FEM). El canciller Omar Bula Escobar explicó que este mecanismo está destinado a situaciones de especial vulnerabilidad o emergencia humanitaria y opera como una alternativa subsidiaria y de última instancia, cuando las demás opciones disponibles son insuficientes o se han agotado.



La decisión fue adoptada después de evaluar las circunstancias particulares del caso y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a este fondo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, en cumplimiento de la instrucción impartida por el presidente @ABDELAESPRIELLA, se adelantan las acciones necesarias para garantizar el retorno al país del ciudadano colombiano Henry Camargo, exintegrante de las Fuerzas… pic.twitter.com/eeq5mQytY4 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 30, 2026

El ciudadano ha recibido además acompañamiento del Consulado de Colombia en Nueva York, que, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha realizado visitas al hospital, mantenido contacto con su red de apoyo y coordinado acciones con el equipo médico que lo atiende.

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En este caso, debido a las condiciones particulares de Camargo, el Gobierno autorizó de manera extraordinaria el uso del Fondo Especial para las Migraciones para hacer posible su retorno al país.