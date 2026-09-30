“Decisiones son colegiadas, no las compromete situación individual”: Corte por magistrado Fernández

La Corte Constitucional se pronunció frente a los cuestionamientos contra el magistrado Vladimir Fernández, luego de la publicación de Cambio sobre conversaciones que lo relacionan con Olmedo López y Sneyder Pinilla, dos de los principales testigos en el escándalo de corrupción de la UNGRD, registradas cuando Fernández fue secretario jurídico durante del gobierno anterior.

La Sala Plena aseguró que los magistrados están cobijados por la presunción de inocencia y “siempre deberán estar prestos a dar las explicaciones a que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley, ofreciendo la colaboración institucional solicitada dentro del marco del debido proceso”.

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Por otra parte, insisten en la defensa de carácter colegiado de las decisiones de la Corte, teniendo en cuenta que los cuestionamientos también se dan por la participación de Fernández en los debates sobre la reforma pensional.

“Las decisiones judiciales de la Corte Constitucional son colegiadas y su validez no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes. Ellas son el resultado de un riguroso proceso de deliberación jurídica llevado a cabo en el seno de la Corporación”, señalaron.



Y es que los cuestionamientos a Fernández han generado preguntas sobre si su relación con personas involucradas en el escándalo de la UNGRD podría afectar decisiones en las que él haya participado.