En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Jhon Jairo Torres
Desempleo
FlyDubai
FMI
De la Calle JEP
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Juez judicializa a 13 presuntos implicados en esquema de corrupción del Fondo Mixto Sierra Nevada

Juez judicializa a 13 presuntos implicados en esquema de corrupción del Fondo Mixto Sierra Nevada

Fueron enviados a la cárcel ocho de los presuntos implicados en el esquema de corrupción.

Sentencia Juez-condena.
Sentencia
Foto: referencia, magnific.
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Una juez penal de control de garantías envió a la cárcel a ocho de los presuntos implicados en el esquema de corrupción que, a través del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’, suscribió 1.147 contratos financiados con regalías por 3,2 billones de pesos en 19 departamentos.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

Entre los judicializados están Esteban José Cleves Daza y el exalcalde de La Paz, Martín Guillermo Zuleta Mieles. Otras cuatro personas deberán permanecer privadas de la libertad en sus lugares de residencia y una mujer seguirá vinculada a la investigación.

Últimas noticias

Epa Colombia
Judicial

Juez avala acuerdo de reparación entre Epa Colombia y TransMilenio tras condena de 5 años

Fiscalía - Estados Unidos.
Judicial

Fiscalía y EE. UU. crean unidad contra delincuencia criminal transnacional en Colombia

Publicidad

En paralelo, el alcalde de María La Baja, Ramiro González, inició un trámite de cooperación y negociación con la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso conocido como Fondo Sierra Nevada, en el que había sido capturado junto con otras 12 personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción relacionada con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con la investigación, la presunta red habría direccionado contratos por cerca de 3 billones de pesos destinados a proyectos ejecutados en 19 departamentos del país. Además, la Fiscalía compulsó copias para investigar a siete gobernadores y exgobernadores dentro del mismo proceso.

Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

En este contexto, la defensa del alcalde Ramiro González confirmó el inicio del trámite de cooperación con las autoridades. El abogado Gustavo Moreno explicó que su representado busca poner a disposición de la Fiscalía información y elementos que puedan resultar pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados.

Publicidad

“En el sonado caso conocido como Fondo Sierra Nevada, donde la Fiscalía capturó, imputó y solicitó medida de aseguramiento en contra de varios funcionarios y particulares, hoy celebramos que se inicie un trámite de cooperación de nuestro defendido, el alcalde de María La Baja, Ramiro González”, afirmó Moreno.

Publicidad

Publicidad

Publicidad