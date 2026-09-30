Juez judicializa a 13 presuntos implicados en esquema de corrupción del Fondo Mixto Sierra Nevada

Una juez penal de control de garantías envió a la cárcel a ocho de los presuntos implicados en el esquema de corrupción que, a través del Fondo Mixto ‘Sierra Nevada’, suscribió 1.147 contratos financiados con regalías por 3,2 billones de pesos en 19 departamentos.

Entre los judicializados están Esteban José Cleves Daza y el exalcalde de La Paz, Martín Guillermo Zuleta Mieles. Otras cuatro personas deberán permanecer privadas de la libertad en sus lugares de residencia y una mujer seguirá vinculada a la investigación.

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En paralelo, el alcalde de María La Baja, Ramiro González, inició un trámite de cooperación y negociación con la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso conocido como Fondo Sierra Nevada, en el que había sido capturado junto con otras 12 personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción relacionada con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con la investigación, la presunta red habría direccionado contratos por cerca de 3 billones de pesos destinados a proyectos ejecutados en 19 departamentos del país. Además, la Fiscalía compulsó copias para investigar a siete gobernadores y exgobernadores dentro del mismo proceso.



Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

En este contexto, la defensa del alcalde Ramiro González confirmó el inicio del trámite de cooperación con las autoridades. El abogado Gustavo Moreno explicó que su representado busca poner a disposición de la Fiscalía información y elementos que puedan resultar pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados.

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“En el sonado caso conocido como Fondo Sierra Nevada, donde la Fiscalía capturó, imputó y solicitó medida de aseguramiento en contra de varios funcionarios y particulares, hoy celebramos que se inicie un trámite de cooperación de nuestro defendido, el alcalde de María La Baja, Ramiro González”, afirmó Moreno.