Alcalde de María La Baja inicia trámite de cooperación con Fiscalía en caso Fondo Sierra Nevada

El alcalde de María La Baja, Ramiro González, inició un trámite de cooperación y negociación con la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso conocido como Fondo Sierra Nevada, en el que había sido capturado junto con otras 12 personas señaladas de integrar una presunta red de corrupción relacionada con contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con la investigación, la presunta red habría direccionado contratos por cerca de 3 billones de pesos destinados a proyectos ejecutados en 19 departamentos del país. Además, la Fiscalía compulsó copias para investigar a siete gobernadores y exgobernadores dentro del mismo proceso.

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Según los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, funcionarios públicos y particulares habrían utilizado el Fondo Mixto Sierra Nevada para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías.

En este contexto, la defensa del alcalde Ramiro González confirmó el inicio del trámite de cooperación con las autoridades. El abogado Gustavo Moreno explicó que su representado busca poner a disposición de la Fiscalía información y elementos que puedan resultar pertinentes para el esclarecimiento de los hechos investigados.



“En el sonado caso conocido como Fondo Sierra Nevada, donde la Fiscalía capturó, imputó y solicitó medida de aseguramiento en contra de varios funcionarios y particulares, hoy celebramos que se inicie un trámite de cooperación de nuestro defendido, el alcalde de María La Baja, Ramiro González”, afirmó Moreno.

Según el abogado, este mecanismo permitirá que González entregue a las autoridades el material probatorio que se encuentre en su poder y que pueda tener relevancia dentro del proceso. La defensa sostiene que el propósito es aportar información y elementos objetivos que permitan avanzar en el esclarecimiento de los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

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Moreno señaló, además, que la cooperación con la justicia debe desarrollarse dentro del marco legal y con respeto por las garantías procesales del alcalde, quien fue capturado dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por los presuntos hechos de corrupción relacionados con los recursos de regalías.

“La cooperación no borra el pasado, pero sí es una forma de reparar el daño”, manifestó el abogado.