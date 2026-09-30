Hospitalizan a Juan Guillermo Monsalve, testigo del caso Uribe, tras anuncio de traslado de cárcel

Juan Guillermo Monsalve, exparamilitar y privado de la libertad en la cárcel La Picota, fue trasladado a un centro médico de Bogotá por una urgencia relacionada con un problema cardiovascular. Su situación es delicada.

El traslado médico se produjo después de que el presidente Abelardo De La Espriella anunciara que había ordenado el traslado de Monsalve a la cárcel de Cómbita, en Boyacá, al señalar que el recluso habría violado de manera sistemática el régimen carcelario.

Juan Guillermo Monsalve en juicio. Foto: pantallazo juzgados de Paloquemao.

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“Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita. No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centros de operaciones criminales desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas”, afirmó el mandatario.

Monsalve cumple una condena de 44 años de prisión por secuestro extorsivo y fue integrante del grupo criminal ‘Los Rastrojos’. Su nombre también ha estado relacionado con la finca Guacharacas, propiedad de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez, donde su padre trabajó como mayordomo.



Ese vínculo llevó a Monsalve a convertirse en una figura central dentro del proceso judicial que se adelantó contra Uribe por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El exparamilitar fue considerado uno de los principales testigos dentro de ese proceso.

El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Uribe en segunda instancia, después de que en primera instancia hubiera sido condenado. Entre los aspectos analizados por el Tribunal estuvo la existencia de pruebas que permitieran establecer una relación entre Uribe y las actuaciones encaminadas a que Monsalve modificara su testimonio.

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La decisión de segunda instancia concluyó que no había pruebas suficientes para vincular al expresidente con una supuesta instrucción al abogado Diego Cadena para que Monsalve cambiara su versión dentro del proceso.

Recientemente, Óscar Monsalve Correa, padre de Juan Guillermo Monsalve, negó cualquier tipo de relación de la familia Uribe con organizaciones paramilitares, en medio de las controversias que durante años han rodeado las declaraciones y vínculos atribuidos a su hijo.