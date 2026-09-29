Wadith Manzur seguirá preso en La Picota: Corte negó solicitud de libertad

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad hecha por la defensa del excongresista Wadith Manzur, quien permanece detenido en la cárcel La Picota de Bogotá por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, UNGRD.

La decisión fue tomada al revisar la solicitud presentada por su defensa, que buscaba que se dejara sin efecto la medida de aseguramiento. La Corte concluyó que la defensa no logró demostrar que la detención hubiera sido impuesta de manera irregular. Esta decisión no significa que el alto tribunal haya declarado culpable a Manzur, sino que mantiene vigente su detención mientras continúa el proceso judicial.

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Uno de los principales argumentos de la defensa era que, en julio de 2025, la Corte había decidido no imponerle una medida de aseguramiento. Por eso, sus abogados consideraban que esa decisión debía mantenerse y que no podía ser cambiada posteriormente. Sin embargo, la Corte explicó que, cuando el proceso avanza y llega a una nueva etapa, la situación jurídica de una persona puede volver a ser revisada. Por esa razón, consideró válido que en marzo de 2026 se hubiera ordenado la detención de Manzur.

Wadith Manzur, a La Picota. Foto: suministrada

La defensa también sostuvo que la nueva decisión tomó por sorpresa al senador y afectó sus derechos. La Corte no encontró una violación de esas garantías. Según el fallo, tampoco se demostró que la decisión de detenerlo hubiera cometido un error grave que dejara sin fundamento la medida. En otras palabras, para la Corte sí existían razones suficientes para mantener la detención preventiva y la defensa no logró demostrar lo contrario.



Otro punto importante fue el motivo de la detención. La decisión de marzo de 2026 tuvo en cuenta, entre otras razones, el riesgo que podía representar Manzur para el proceso y la necesidad de proteger las pruebas y los testimonios. La Corte menciona especialmente el contacto que tuvo con el testigo Alejandra Benavides Soto. Además, recordó que antes de ordenar la detención fueron consideradas otras opciones, como medidas diferentes a la cárcel, pero fueron descartadas.

Finalmente, la Corte señaló que algunos cambios ocurridos después, como el final del periodo constitucional 2022-2026 y la situación actual de Manzur como funcionario, no podían ser analizados dentro de esta solicitud. Esos hechos, explicó, pueden ser discutidos mediante otros mecanismos legales. Por ahora, la decisión es mantenerlo detenido y negar su solicitud de libertad. Contra esta decisión no procede ningún recurso.