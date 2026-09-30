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Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía y EE. UU. crean unidad contra delincuencia criminal transnacional en Colombia

Fiscalía y EE. UU. crean unidad contra delincuencia criminal transnacional en Colombia

La nueva unidad ampliará la capacidad investigativa conjunta entre Colombia y Estados Unidos y profundizará la cooperación operativa para enfrentar estructuras dedicadas a actividades de delincuencia organizada transnacional.

Fiscalía - Estados Unidos.
Fiscalía - Estados Unidos.
Foto: Google Maps - Flow
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HSI, y el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, CTI, firmaron un memorando de entendimiento para crear una nueva Unidad de Investigación Criminal Transnacional acreditada por HSI dentro del CTI.

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De acuerdo con las autoridades, la nueva unidad permitirá ampliar la capacidad investigativa conjunta entre Colombia y Estados Unidos y profundizar la cooperación operativa para enfrentar estructuras dedicadas a actividades de delincuencia organizada transnacional.

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El acuerdo fue formalizado durante una ceremonia que reunió a representantes de la Fiscalía General de la Nación, el CTI, HSI y la Embajada de Estados Unidos. Durante el encuentro se destacó el compromiso de ambos países con el Estado de derecho, la seguridad pública y la protección de las comunidades frente a redes criminales que operan en diferentes territorios.

HSI ya cuenta con una unidad acreditada con la Policía Nacional de Colombia. Según las autoridades estadounidenses, esa alianza ha permitido obtener resultados en investigaciones conjuntas. Con la creación de la nueva unidad dentro del CTI, HSI busca ampliar su cooperación investigativa en Colombia y fortalecer la capacidad para abordar amenazas criminales complejas desde diferentes frentes.

Entre las áreas mencionadas por las autoridades se encuentran las investigaciones relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes, una de las modalidades que podrá ser abordada mediante esta cooperación entre los organismos de ambos países.

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Las autoridades estadounidenses señalaron que las organizaciones criminales transnacionales aprovechan las fronteras para desarrollar diferentes actividades ilícitas y afectar la seguridad de varios países.

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“Estas redes no respetan fronteras. Explotan a personas vulnerables, movilizan bienes ilícitos, lavan ganancias criminales y socavan la seguridad en toda la región”, afirmaron.

En ese sentido, señalaron que la respuesta frente a estas estructuras requiere coordinación entre las instituciones encargadas de investigar y perseguir las actividades criminales.

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“Enfrentar este desafío requiere alianzas confiables, capacidades compartidas y acción coordinada”, indicaron las autoridades estadounidenses al referirse al alcance de la cooperación.

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