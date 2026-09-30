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Reaparece 'Epa Colombia': así está desde la cárcel La Picaleña tras su traslado

En esta audiencia se establecieron nuevos compromisos como parte de la reparación integral a TransMilenio por los hechos violentos ocurridos en 2019.

Epa Colombia
Epa Colombia
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de sept, 2026

Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, reapareció públicamente durante una audiencia de reparación integral, luego de su traslado al Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña.

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La creadora de contenido y empresaria continúa cumpliendo allí la condena de cinco años y dos meses de prisión por los daños ocasionados a la estación Molinos de TransMilenio durante las protestas del 22 de noviembre de 2019, hechos que además fueron registrados y difundidos en redes sociales.

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En las imágenes, se puede ver a 'Epa colombia' con el uniforme de privada de la libertad, sin maquillaje y prestando atención a la audiencia.

Epa Colombia.
Epa Colombia.
Foto: captura de video

Precisamente, durante la audiencia, Barrera Rojas se refirió al cumplimiento de las obligaciones establecidas como parte de la reparación integral. Entre estas se encuentra la realización de 55 videos acordados con TransMilenio, cuyo propósito es generar conciencia entre los usuarios sobre la importancia de pagar el pasaje y hacer un uso adecuado del sistema de transporte público de Bogotá.

‘Epa Colombia’ manifestó que tiene claro que estos contenidos y los demás compromisos de reparación solamente podrán llevarse a cabo cuando termine de cumplir la totalidad de su condena o si se levanta la inhabilitación que le impide ejercer como influenciadora durante el mismo periodo de la pena. De esta manera, explicó que actualmente existen restricciones legales que le impiden desarrollar este tipo de actividades mientras permanece privada de la libertad.

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El cambio de cárcel

El traslado a La Picaleña se produjo con el inicio del Gobierno de Abelardo De La Espriella. Antes de llegar a este complejo penitenciario, Barrera Rojas estuvo recluida inicialmente en la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, y posteriormente fue trasladada a la Escuela de Carabineros de la Policía, también en la capital. Este último cambio estuvo relacionado con consideraciones de seguridad derivadas de su alto nivel de reconocimiento público.

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La decisión de trasladarla nuevamente de establecimiento se produjo después de que durante su permanencia en la Escuela de Carabineros se registraran situaciones que generaron alertas y llamados de atención. Entre noviembre de 2025 y enero de 2026 se reportaron asuntos relacionados con el uso de celulares, las condiciones de reclusión y presuntos incumplimientos de normas de seguridad y disciplina, además de molestias entre algunos integrantes del personal encargado de su custodia.

La condena contra Daneidy Barrera Rojas fue posteriormente ratificada por la Corte Suprema de Justicia, por lo que actualmente continúa privada de la libertad en La Picaleña.

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