Sale a la luz nuevo video de Epa Colombia en la cárcel: "Esto es persecución"

Tras conocerse el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, bajo riguroso esquema de seguridad en el complejo Coíba de Picaleña en el departamento del Tolima, su amiga Yina Calderón hizo público un nuevo video en donde tiene una discusión con agente al sostener que “lo que hacen con ella es una persecución”.

“Lo que ustedes me hacen es persecución. Lo que ustedes me hacen es persecución y tortura. No, señor, no, señor”, le dice ella a uno de los agentes, al parecer, cuando le piden que salga para poder ser trasladada. Pero el video se corta rápidamente, seguramente para evitar que le decomisen el celular al momento de abondar su celda.

La influencer y empresaria enfrenta una condena por las protestas del 2019 por atacar una estación de TransMilenio, además de grabarse destruyendo uno de los torniquetes de la zona. Algunas personas cercanas a ella han pedido ayuda al presidente Abelardo De La Espriella para revise el caso y el trato tenga un mejor destino.

Es importante recordar que, en diálogo con Blu Radio, Francisco Bernabé, quien es el abogado de la influenciadora, aseguró que ya se han hecho efectivos dos pagos: uno por 50 millones de pesos a una aseguradora y el de 7 millones a Recaudos Bogotá, asegura que ya están ‘sentados en la mesa’ con TransMilenio para reparar los 360 millones de pesos que fueron demandados, tal vez una de las sumas más jugosas que tendría que pagar Epa.



Por ahora, Barrera Rojas seguirá recluida cumpliendo con la condena que le fue impuesta, pese a la insistencia de familias y amigos de Epa de que se mejoren sus condiciones penitenciarias en esta situación.