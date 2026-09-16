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Blu Radio  / Sociedad  / Tres proyectos colombianos avanzan en James Dyson Award 2026 y competirán a nivel mundial

Tres proyectos colombianos avanzan en James Dyson Award 2026 y competirán a nivel mundial

Las propuestas Encaja, EVVA y NanoShield abordan desafíos de accesibilidad y rehabilitación.

James Dyson Award 2026
Foto: Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Tres proyectos desarrollados por jóvenes colombianos fueron seleccionados para representar al país en la siguiente fase del James Dyson Award 2026, concurso internacional que reconoce propuestas de diseño e ingeniería capaces de responder a problemas reales de la sociedad.

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En la segunda edición del premio en Colombia, el jurado escogió a Encaja como ganador nacional y a EVVA y NanoShield como finalistas. Las tres iniciativas están relacionadas con desafíos en áreas como discapacidad, salud y prevención de infecciones, y ahora competirán con propuestas provenientes de 28 países y regiones.

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El proyecto ganador nacional fue desarrollado por Laura Echeverri, diseñadora industrial e ingeniera biomédica de la Pontificia Universidad Javeriana. Encaja nació a partir de la búsqueda de una alternativa para que una niña que nació sin uno de sus brazos pudiera cumplir su deseo de tocar piano.

La propuesta plantea un sistema de encajes protésicos personalizados que pueden diseñarse a partir del escaneo digital del miembro residual del usuario. Mediante un teléfono inteligente, diseño paramétrico e impresión 3D, el sistema busca generar piezas adaptadas a las características de cada persona.

Además, su estructura modular permitiría cambiar o reparar componentes sin tener que reemplazar todo el sistema, una característica que podría contribuir a disminuir costos y facilitar el acceso a este tipo de soluciones.

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Entre los finalistas está EVVA, una propuesta de Catalina Peñaloza y Eliana Manzano, diseñadoras industriales de la Universidad Antonio Nariño. Su proyecto busca acompañar la rehabilitación de mujeres con trastornos del suelo pélvico.

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La plataforma permite recopilar información de las sesiones y compartirla con profesionales de la salud para facilitar el seguimiento remoto. La iniciativa pretende que las pacientes tengan mayor autonomía durante parte del proceso, al tiempo que los especialistas pueden monitorear su evolución y ajustar las terapias.

El tercer proyecto seleccionado es NanoShield, creado por Omar Santiago Acevedo, estudiante de Bioingeniería de la Universidad de Antioquia. Se trata de un recubrimiento antimicrobiano elaborado con nanopartículas de plata para disminuir la adherencia y proliferación de bacterias en catéteres utilizados durante tratamientos de hemodiálisis.

La propuesta también incorpora un componente ambiental: para producir las nanopartículas se aprovechan residuos orgánicos como cáscaras de naranja y cisco de café.

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Encaja, EVVA y NanoShield continuarán ahora en la competencia internacional por un lugar entre las 20 mejores innovaciones. La organización anunció que el 14 de octubre se conocerán los proyectos seleccionados y el 4 de noviembre serán anunciados los ganadores globales.

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