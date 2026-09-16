Flores, chocolates y productos de sex shop lideran compras de Amor y Amistad

Las plataformas digitales de domicilios proyectan un incremento del 70 % en la solicitud de obsequios y combos durante la temporada de Amor y Amistad en Colombia, en comparación con una jornada habitual.

De acuerdo con estimaciones del sector de comercio electrónico y registros de la aplicación Rappi, las categorías de flores, anchetas, confitería y artículos de bienestar íntimo encabezan la demanda de los usuarios en las principales ciudades del país.

El informe de la compañía prevé un crecimiento del 25 % en las ventas frente al mismo periodo festivo del año anterior, fijando el sábado 19 de septiembre como el día de mayor tráfico comercial. Bogotá, Medellín y Cali concentran el volumen más alto de operaciones, con un gasto promedio por compra estimado en $129.900.

Los reportes de la industria muestran una variación en las elecciones de los compradores, donde la categoría de artículos para adultos y sex shop registra un aumento projected del 35 % en sus ventas frente a 2025.



Los mejores regalos para Amor y Amistad en Colombia Foto: referencia, Lexica

Actualmente, más de 300 comercios especializados ofrecen este tipo de productos a través de canales digitales en el territorio nacional. En esta línea, el ticket promedio de compra se ubica en $149.900, intensificándose los pedidos durante los fines de semana y en horarios nocturnos.

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En el análisis demográfico entregado por la plataforma, la población perteneciente a la generación millennial representa el mayor porcentaje de consumidores en esta categoría. Asimismo, el 70 % de las transacciones corresponde a usuarios habituales del servicio, mientras que el 30 % restante proviene de nuevos compradores. Para estos establecimientos, la semana de festividad concentra cerca del 12 % de sus ventas anuales.



Inmediatez en la entrega de detalles y flores

En el segmento de entregas rápidas o de pocos minutos, la categoría de chocolates proyecta un alza de hasta el 15 % en sus solicitudes. Dentro de este grupo de confitería, las opciones de la marca Kinder representan el 23 % del total de las órdenes realizadas por los usuarios.

Por su parte, los arreglos florales mantienen su demanda tradicional dentro de las opciones de envío inmediato, destacándose el pedido de rosas rojas, orquídeas y fresas con chocolate. A esta oferta se suman artículos de belleza y cuidado personal provenientes de cadenas como Medipiel, Bella Piel y Línea Estética.

