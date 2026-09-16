Regalos para Amor y Amistad por menos de $100.000: las opciones preferidas por los colombianos

Con la llegada de Amor y Amistad, el próximo 19 de septiembre, una de las principales dudas de quienes participan en esta celebración es cuánto gastar y qué detalle elegir. En Colombia, una parte importante de los consumidores buscan opciones que permitan sorprender sin comprometer demasiado el presupuesto.

De acuerdo con los datos incluidos en una reciente medición sobre los hábitos de compra para esta fecha, el 66 % de los colombianos tiene previsto destinar hasta $100.000 para sus regalos, mientras que el 21 % contempla gastar entre $100.000 y $200.000.

Además del precio, el componente emocional tiene un peso importante en la decisión. El 57 % de los compradores señala que lo más importante de un obsequio es el sentimiento que transmite, por encima de su valor material.

Ideas de regalos para Amor y Amistad por menos de $100.000

Con un presupuesto de hasta $100.000 es posible encontrar diferentes alternativas para celebrar Amor y Amistad sin que el precio sea el principal protagonista. La elección puede depender de los gustos de la persona, el tipo de relación y, especialmente, del significado que se quiera transmitir con el detalle.

Estas son algunas ideas que pueden ajustarse a ese presupuesto:



Chocolates o dulces: una caja de chocolates, dulces o productos de confitería puede acompañarse con una carta o un mensaje personalizado. Precio tentativo: entre $20.000 y $70.000.

una caja de chocolates, dulces o productos de confitería puede acompañarse con una carta o un mensaje personalizado. Flores: un ramo pequeño o una composición sencilla puede convertirse en un detalle para una pareja, amigo o familiar. Precio tentativo: entre $30.000 y $90.000.

un ramo pequeño o una composición sencilla puede convertirse en un detalle para una pareja, amigo o familiar. Kit de cuidado personal: productos como cremas, jabones, mascarillas o artículos para relajarse pueden reunirse en una caja para crear un regalo personalizado. Precio tentativo: entre $40.000 y $90.000.

productos como cremas, jabones, mascarillas o artículos para relajarse pueden reunirse en una caja para crear un regalo personalizado. Desayuno o merienda: una selección de alimentos, bebidas, frutas y algún dulce puede convertirse en un detalle para disfrutar en casa. Precio tentativo: entre $50.000 y $100.000.

una selección de alimentos, bebidas, frutas y algún dulce puede convertirse en un detalle para disfrutar en casa. Plantas pequeñas: una suculenta, cactus o planta ornamental puede ser una opción para quienes prefieren regalos que permanezcan durante más tiempo. Precio tentativo: entre $20.000 y $70.000.

una suculenta, cactus o planta ornamental puede ser una opción para quienes prefieren regalos que permanezcan durante más tiempo. Regalos personalizados: fotografías, álbumes pequeños, tazas, accesorios u otros objetos con algún elemento relacionado con la persona pueden aportar un componente emocional. Precio tentativo: entre $30.000 y $80.000.

fotografías, álbumes pequeños, tazas, accesorios u otros objetos con algún elemento relacionado con la persona pueden aportar un componente emocional. Experiencias sencillas: una salida a comer, una tarde de cine, un picnic o alguna actividad compartida también puede ajustarse al presupuesto. Precio tentativo: entre $40.000 y $100.000 por persona o por plan, dependiendo de la actividad.

Regalos envueltos corazon decorativo. Foto: Magnific.

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La idea de los llamados “pequeños lujos” también cobra relevancia en esta fecha. Se trata de detalles que, aunque no necesariamente tienen un precio elevado, pueden generar una sensación especial en quien los recibe.

¿Qué buscan los colombianos al elegir un regalo?

Frente a este tema, datos datos de O Boticário muestran que el precio es solo una parte de la decisión. El 53 % de los consumidores es sensible al precio, mientras que el 33 % manifiesta interés por adquirir los llamados “pequeños lujos”, es decir, productos o experiencias accesibles que generen una sensación especial.

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En cuanto a las preferencias, los chocolates y la confitería ocupan el primer lugar con 22 %, seguidos por las invitaciones a comer, con 21 %. La cosmética y la perfumería representan el 10 % de las preferencias.

También ha aumentado el interés por kits y cajas que reúnen varios productos, una alternativa que permite solucionar de manera práctica la búsqueda de un regalo y, al mismo tiempo, darle una presentación especial.

O Boticário también tiene opciones para la fecha

Dentro de las alternativas de cuidado personal y perfumería, O Boticário anunció para esta temporada diferentes kits de regalo, aunque sus propuestas parten de los $100.000, por lo que no hacen parte del grupo de opciones inferiores a ese presupuesto.

Entre las referencias presentadas para Amor y Amistad están:



Combo Nativa SPA Açaí: Incluye loción hidratante de 400 ml Açaí, Óleo Hidratante Corporal Açaí y Caja de Corazón exclusiva de Amor y Amistad.

Incluye loción hidratante de 400 ml Açaí, Óleo Hidratante Corporal Açaí y Caja de Corazón exclusiva de Amor y Amistad. Combo Malbec Magnetic: Incluye Jabón Líquido de Malbec, fragancia Malbec EDT Magnetic y Caja de Corazón exclusiva de Amor y Amistad.

Incluye Jabón Líquido de Malbec, fragancia Malbec EDT Magnetic y Caja de Corazón exclusiva de Amor y Amistad. Kit Floratta Red: Incluye fragancia femenina Floratta Red EDT y su loción hidratante corporal, en empaque especial hecho solo para Amor y Amistad 2026.

Estas opciones son una alternativa de regalo enfocada en bienestar, cuidado personal y belleza y que buscan algo más que un detalle para esa persona especial a la que desean sorprender durante el Día de Amor y Amistad.