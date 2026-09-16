Fecha y peleas del Stream Fighters 5: ¿qué se sabe de los cantantes que estarán?

Luego del éxito de las ediciones anteriores, Westcol confirmó Stream Fighters 5 que, una vez más, se llevará a cabo en Bogotá como sucedió en dos de las cuatro ediciones anteriores que hubo de este evento que reúne a los mejores streamers de Colombia y Latinoamérica en un ring de boxeo.

¿Cuándo se llevará a cabo el Stream Fighters 5?

El Coliseo MedPlus de Bogotá recibirá este evento el próximo 14 de noviembre. En total, serán 10 enfrentamientos que se llevarán a cabo en este venue de la capital y donde se confirmó la presencia de Kris R como parte de la cuota de artistas que estarán presentes.

El proyecto creado por Westcol ha convertido el boxeo entre creadores en uno de los fenómenos de entretenimiento digital más grandes de Latinoamérica. El pasado 13 de septiembre fue “La Revelación” a través de su canal en Kick, donde se logró más de 6.200 boletas vendidas en preventa logrando así el 45% del aforo completado en preventa.

Peleas confirmadas en Stream Fighters 5

Westcol vs. Blessd (con robots)

La Divaza vs. La Valdiri

Samantha Correa vs. Cami Pulgarín

Herrera vs. JH de la Cruz

Rey de la City vs. We Got Kicks

El Agropecuario vs. Daren

Alexa vs. Beba vs. Karola vs. Yaya

Valentino vs. Emiro

Sebastucho vs. Leandro

Willito vs. (por confirmar) vs. Lonche vs. Chanty

¿Qué cantantes estarán presentes en el Stream Fighters?

Hasta ahora se ha conocido el nombre de Kris R como parte de la cuota de artistas, pero, a su vez, se rumorea la posibilidad de que Blessd suba a cantar al estar presente como parte de los peleadores.



Rumores también comienzan a salir y nombres como J Balvin, Myke Towers, Dei V, Arcángel, Ryan Castro, entre otros, son los más pedidos por los seguidores de Westcol, en especial por la estrecha relación que hay con ellos.