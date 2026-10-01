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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Dos homicidios en menos de 24 horas en Piedecuesta: autoridades buscan a los responsables

Dos homicidios en menos de 24 horas en Piedecuesta: autoridades buscan a los responsables

Cristian David Vega Sánchez y Robinson Smyht Puertas Zárate fueron asesinados en hechos registrados en diferentes sectores del municipio. En ambos casos se utilizó arma de fuego.

FOTO ASESINATO EN PIEDECUESTA.jpg
FOTO: Asesinato en Piedecuesta- suministrada por comunidad
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

Piedecuesta, Santander, registra dos nuevos homicidios en menos de 24 horas, hechos que son investigados por las autoridades, mientras avanzan las labores para identificar y capturar a los responsables.

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El primer caso ocurrió en el barrio Cabecera, donde fue asesinado Cristian David Vega Sánchez, conocido con el alias de ‘Lanchas’, quien se dedicaba a oficios varios y residía en la vereda Blanquiscal.

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La Policía recibió una alerta por varias detonaciones de arma de fuego. Al llegar al sector encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública, con heridas, al parecer, ocasionadas por proyectil de arma de fuego.

Vega Sánchez fue trasladado al Hospital Local de Piedecuesta, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

En la reacción, la Policía adelantó labores de vecindario y revisó las cámaras de seguridad. De acuerdo con la información recopilada, dos hombres vestidos de negro se movilizaban en una motocicleta sin placas y huyeron hacia el sector de Molinos.

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Durante el operativo de búsqueda, las autoridades encontraron en una zona boscosa una motocicleta sin placas, dos cascos y prendas de vestir que serían de los presuntos responsables.

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El segundo asesinato ocurrió en la calle 9 con carrera 16, barrio Villa Valentina, donde fue atacado con arma de fuego Robinson Smyht Puertas Zárate, de 19 años, quien trabajaba como ayudante de construcción y residía en el barrio Nueva Colombia.

De acuerdo con la información preliminar, el joven se encontraba departiendo con varios amigos en un establecimiento abierto al público cuando llegaron dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos habría sacado un arma de fuego y disparado en varias ocasiones contra la víctima.

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Puertas Zárate fue auxiliado por las personas que se encontraban en el lugar y trasladado al Hospital Local de Piedecuesta, pero murió debido a la gravedad de las heridas. La víctima presentó varias lesiones por arma de fuego en el tórax, brazo izquierdo y antebrazo derecho.

Los agresores huyeron del lugar en una motocicleta y, hasta el momento, no han sido identificados.

Los dos homicidios se suman a los hechos de violencia registrados recientemente en Piedecuesta y generan preocupación por la utilización de motocicletas en ataques armados.

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En el caso de Puertas Zárate, familiares manifestaron a las autoridades que el joven habría recibido amenazas relacionadas, presuntamente, con la comercialización de sustancias estupefacientes, aunque señalaron desconocer quién estaría detrás de esas intimidaciones.

La Policía adelanta la recolección de videos de cámaras de seguridad, entrevistas y demás elementos materiales probatorios para establecer las circunstancias de ambos crímenes, identificar a los responsables y determinar los móviles.

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Las autoridades de Santander mantienen la búsqueda de los hombres que participaron en los ataques y esperan que el análisis de las evidencias permita avanzar en las investigaciones judiciales.

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