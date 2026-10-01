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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Desde el aire, parapentistas ayudarán a Bomberos a detectar emergencias en Floridablanca

Desde el aire, parapentistas ayudarán a Bomberos a detectar emergencias en Floridablanca

Se trata de una estrategia en la que parapentistas de los dos voladeros de la zona tienen comunicación directa con Bomberos para reportar incendios y otras emergencias durante sus recorridos.

Subestación Bomberos Floridablanca - parque Parapente.jpg
Blu Radio. Bomberos Parque Nacional del Parapente //Foto: Bomberos de Floridablanca
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 1 de oct, 2026

La nueva subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, ubicada en el parque del Parapente, cuenta con un particular sistema de apoyo para detectar y reportar posibles emergencias desde el aire. Se trata de una alianza con los parapentistas que sobrevuelan diariamente este sector del municipio.

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De acuerdo con el teniente Clemente Jaimes, subcomandante de Bomberos de este municipio, los dos voladeros que funcionan en la zona tienen un convenio con la institución.

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Ellos salen a hacer sobrevuelo, nos están informando qué situaciones se pueden presentar. Los parapentistas cuentan con radios de comunicación que tienen línea directa con los bomberos, por lo que pueden alertar si durante sus recorridos identifican un incendio, una emergencia o alguna situación que requiera atención”, explicó Jaimes.

La ubicación de la subestación permite además tener una amplia panorámica de sectores como Ruitoque Bajo y zonas con cobertura vegetal, lo que facilita la identificación de situaciones que podrían requerir una respuesta rápida. A esto se suma el uso de drones, que permite a los organismos de emergencia apoyar las labores de ubicación y reconocimiento de los sitios donde se presentan incidentes.

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La estación comenzó a funcionar el pasado 7 de julio y fue inaugurada oficialmente este jueves. Su puesta en servicio busca reducir los tiempos de atención en un sector que en los últimos años ha tenido un importante crecimiento comercial, especialmente con restaurantes, además de contar con amplias zonas verdes y áreas de cobertura vegetal.

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Desde que entró en operación, los bomberos han atendido cerca de 53 situaciones, entre rescates de animales, cortes de árboles y atención de personas accidentadas. También participaron en la atención de las afectaciones provocadas por el reciente vendaval, que dejó numerosos árboles caídos en las vías del sector.

“La subestación cuenta con dos máquinas de contraincendios y un vehículo 4x4 destinado a emergencias forestales. Cada día se dispone de personal bomberil y durante los fines de semana se refuerza la operación con otra unidad para ampliar la cobertura”, manifestó el teniente Jaimes.

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