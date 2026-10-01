Desde el aire, parapentistas ayudarán a Bomberos a detectar emergencias en Floridablanca

La nueva subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca, ubicada en el parque del Parapente, cuenta con un particular sistema de apoyo para detectar y reportar posibles emergencias desde el aire. Se trata de una alianza con los parapentistas que sobrevuelan diariamente este sector del municipio.

De acuerdo con el teniente Clemente Jaimes, subcomandante de Bomberos de este municipio, los dos voladeros que funcionan en la zona tienen un convenio con la institución.

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“Ellos salen a hacer sobrevuelo, nos están informando qué situaciones se pueden presentar. Los parapentistas cuentan con radios de comunicación que tienen línea directa con los bomberos, por lo que pueden alertar si durante sus recorridos identifican un incendio, una emergencia o alguna situación que requiera atención”, explicó Jaimes.

La ubicación de la subestación permite además tener una amplia panorámica de sectores como Ruitoque Bajo y zonas con cobertura vegetal, lo que facilita la identificación de situaciones que podrían requerir una respuesta rápida. A esto se suma el uso de drones, que permite a los organismos de emergencia apoyar las labores de ubicación y reconocimiento de los sitios donde se presentan incidentes.



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🤩Hoy damos un paso más para fortalecer nuestra capacidad de respuesta. Con orgullo inauguramos la nueva Subestación de Bomberos Parque Internacional Parapente de Floridablanca. 👇🏻👀https://t.co/PKguYFSmWH — BomberosFloridablanca (@floridabomberos) September 24, 2026

La estación comenzó a funcionar el pasado 7 de julio y fue inaugurada oficialmente este jueves. Su puesta en servicio busca reducir los tiempos de atención en un sector que en los últimos años ha tenido un importante crecimiento comercial, especialmente con restaurantes, además de contar con amplias zonas verdes y áreas de cobertura vegetal.

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Desde que entró en operación, los bomberos han atendido cerca de 53 situaciones, entre rescates de animales, cortes de árboles y atención de personas accidentadas. También participaron en la atención de las afectaciones provocadas por el reciente vendaval, que dejó numerosos árboles caídos en las vías del sector.

“La subestación cuenta con dos máquinas de contraincendios y un vehículo 4x4 destinado a emergencias forestales. Cada día se dispone de personal bomberil y durante los fines de semana se refuerza la operación con otra unidad para ampliar la cobertura”, manifestó el teniente Jaimes.

