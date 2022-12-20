En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Abelardo De La Espriella
Cali
Presos trasladados
Riesgo de apagón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Radio

Radio

FOTO ALFONSO LIZARAZO EN BUCARAMANGA.jpg
Santanderes

Alfonso Lizarazo, el bumangués que llevó el humor colombiano a la televisión nacional

Blu Radio 5 millones.png
Sociedad

Blu Radio sigue siendo la número uno del país con 5 millones de usuarios en streaming

FOTO FABRY CASTRO.jpg
Santanderes

Jugador del Atlético Bucaramanga fue operado tras sufrir grave lesión de rodilla

Falleció Arnulfo Sánchez López
Nación

Falleció Arnulfo Sánchez López, ícono y padre del periodismo en el Tolima

BeFunky-collage.jpg
Antioquia

Asesinan a tiros a locutor en taller de motos en Puerto Triunfo, Antioquia

FOTO INUNDACIONES SANTANDER- DEFENSA CIVIL.jpg
Santanderes

Aumentan las emergencias y los damnificados por el desbordamiento de ríos en Santander

cortes-agua-medida-exacta.jpg
Santanderes

Más de 400.000 habitantes de Bucaramanga estarán sin agua durante 38 horas

FOTO LICOR ADULTERADO- BGA.jpg
Santanderes

Cárcel para dos personas que comercializaban licor adulterado en Bucaramanga

FOTO VÍA MÁLAGA - DERRUMBES.jpg
Santanderes

Estas son las vías afectadas por lluvias, derrumbes y desbordamientos en Santander

FOTO MARCOS Y JUNA MANUEL CORTES- POLÍTICOS.jpg
Santanderes

Video: rifirrafe entre alcalde y congresista de Santander en evento de Prosperidad Social

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad