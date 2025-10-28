Blu Radio sigue siendo la número uno del país con 5 millones de usuarios en streaming

Blu Radio reafirma su posición como la emisora número uno del país en plataformas digitales. Según el más reciente informe de Triton Digital®, proveedor global de tecnología y servicios para la industria del audio digital, el podcast y la radiodifusión, la cadena alcanzó 5.266.650 usuarios únicos mensuales a través de su señal en streaming.

Este resultado confirma el constante crecimiento de la emisora y la fidelidad de su audiencia, que ha acompañado a Blu desde su creación hace 14 años, cuando encendió sus micrófonos con la premisa de ofrecer una radio fresca, objetiva e innovadora.

Uno de los pilares de este éxito es el programa “Mañanas Blu con Néstor Morales”, emitido de 5:00 a. m. a 10:30 a. m., que se consolida como el espacio más escuchado del grupo con más de 3.200.000 usuarios únicos mensuales en streaming. Su fórmula informativa y de análisis se mantiene como referente en la radio nacional, conectando con millones de oyentes cada día.

El crecimiento de Blu también está ligado a su capacidad para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo digital. En un entorno en el que el audio en línea y el Visual Radio ganan protagonismo, la emisora ha sabido diversificar sus canales de difusión a través de plataformas OTT, redes sociales y streaming de video.



“Con el crecimiento del consumo de streaming de audio, sumado al desarrollo del concepto Visual Radio, Blu entendió que tenía que adaptarse a las nuevas reglas de juego, que ofrecen un amplio espectro de oportunidades para encajar asertivamente en la transformación digital”, afirmó Carlos Arturo Gallego, vicepresidente de Radio.

La emisora ha hecho de la innovación su sello distintivo, extendiendo su presencia más allá de las ondas hertzianas para conectar con las audiencias dondequiera que estén. Su estrategia digital incluye una sólida apuesta por Bluradio.com, sus canales en redes sociales y los formatos visuales que complementan la experiencia del oyente.

En este recorrido, Blu Radio ha construido una relación de confianza y cercanía con su público. “Blu agradece la cercanía y la fidelidad de su audiencia a lo largo de estos 14 años”, destaca el equipo directivo, subrayando el compromiso de seguir creando contenidos de calidad y valor para sus oyentes.

Catorce años después, Blu sigue demostrando que la combinación de periodismo riguroso, innovación tecnológica y conexión emocional con su audiencia es la clave de su liderazgo en la era digital.