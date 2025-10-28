Contraloría exige explicaciones a Ecopetrol sobre posible venta del Permian

La Contraloría General de la República solicitó a Ecopetrol, bajo la dirección de su presidente Ricardo Roa, un informe detallado sobre la posible venta de su participación en la cuenca de Permian, en Estados Unidos, donde la empresa participa en proyectos de fracking. La solicitud se formula en medio de tensiones internas y presiones políticas por la desinversión en actividades extractivas.



Ecopetrol debe entregar información técnica y jurídica

El ente de control, a través de la Delegada para el Sector de Minas y Energía, pidió a la compañía remitir informes técnicos, financieros y jurídicos que sustenten la eventual enajenación del activo. Además, solicitó las actas de la junta directiva en las que se haya discutido el tema, junto con las evaluaciones de riesgo reputacional, fiscal y financiero que podría generar una decisión de tal magnitud.

El documento señala que el activo de Permian representa cerca del 15 % de la producción total de Ecopetrol y el 14 % del EBITDA del segmento upstream. Su venta, advierte la Contraloría, podría reducir el valor de la acción hasta en un 30 %, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y la rentabilidad de la empresa a largo plazo.

Por otra parte, el organismo de control pidió certificar que cualquier decisión sobre la venta se ajuste a los principios del gobierno corporativo y al interés social, conforme a lo establecido en la Ley 222 de 1995.

Ecopetrol: análisis de la crisis y futuro energético en Colombia Foto: Ecopetrol

Contraloría investiga operaciones internacionales de Ecopetrol

Ecopetrol deberá entregar la información solicitada en un plazo máximo de 24 horas. La Contraloría advirtió que la omisión o entrega incompleta de los documentos podría acarrear sanciones, según lo dispuesto en la Ley 42 de 1993 y la Ley 1474 de 2011.

El requerimiento ocurre en un contexto de alta presión política. El presidente Gustavo Petro ha reiterado su intención de que Ecopetrol se retire de los negocios relacionados con el fracking y los combustibles fósiles, lo que habría motivado la salida de la expresidenta de la junta directiva, Mónica de Greiff, y generado tensiones con el sindicato.

Publicidad

Ecopetrol, que ya recibe ofertas de inversionistas interesados en el activo, enfrenta ahora el desafío de justificar técnica y económicamente una decisión que podría redefinir su estrategia internacional.