Jugador del Atlético Bucaramanga fue operado tras sufrir grave lesión de rodilla

El jugador profesional del Atlético Bucaramanga, Fabry Castro, fue sometido a una intervención quirúrgica luego de sufrir una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas durante los próximos meses.

Según informó la clínica Clinisports, el procedimiento se realizó el pasado 5 de octubre e incluyó una reconstrucción artroscópica del ligamento cruzado anterior y sutura del menisco medial, cirugía liderada por un equipo especializado en ortopedia de rodilla y medicina del deporte.

La institución médica destacó que para la operación se empleó tecnología artroscópica de última generación, lo que garantiza una alta precisión quirúrgica y refleja el compromiso del centro con la excelencia médica y la recuperación de los deportistas de alto rendimiento.

“Expresamos nuestros mejores deseos a Fabry Castro y a su familia, confiando en su pronta y exitosa recuperación”, indicó el doctor Raúl Y. Rodríguez, director médico de Clinisports.



Operaron a Fabry, a esperar cuando puede volver, seguramente en 6-8 meses. pic.twitter.com/cBhsKlXhWP — Leopardo Bucaro ⭐️ (@LeopardoBucaroo) October 6, 2025

El volante del equipo auriverde permanecerá en observación mientras cumple su proceso de rehabilitación, bajo la supervisión del cuerpo médico del club y especialistas en medicina deportiva. Fabry Castro podría regresar a las canchas en ocho meses, según su recuperación.

Recordemos que el jugador fue victima de un violento atracó en el barrio Terrazas de Bucaramanga, cuando delincuentes le robaron varias joyas de oro cuando se bajaba de su vehículo para entrar a una heladería.