Cae extorsionista cuando recibía $10 millones frente a comando de Policía en Bucaramanga

En un operativo del Gaula Santander, la Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre por el delito de extorsión, en hechos ocurridos frente al comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

De acuerdo con las autoridades, el capturado fue sorprendido justo en el momento en que recibía $10 millones de pesos de un comerciante, dinero que exigía bajo amenazas de atentar contra la víctima y su núcleo familiar.

Las investigaciones adelantadas por el Gaula permitieron establecer que el hombre se hacía pasar por integrante del ELN para intimidar a los ciudadanos y generar presión con el fin de obtener pagos extorsivos.

Este es el momento cuando es capturado un hombre por el delito de extorsión en Bucaramanga. "Estaba recibiendo 10 millones de pesos de un comerciante a quien había amenazado diciéndole que era del ELN", afirmó el general William Quintero de la Policía Metropolitana

En el procedimiento también fue incautado un teléfono celular, desde el cual, según los uniformados, se coordinaban las actividades delictivas.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga reiteró su llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier intento de extorsión a través de la línea 165 del Gaula, recordando que este tipo de actuaciones son prioridad dentro de las estrategias de seguridad para proteger a los comerciantes y empresarios de la región.