Alfonso Lizarazo, el bumangués que llevó el humor colombiano a la televisión nacional

Colombia despide a Alfonso Lizarazo, uno de los grandes pioneros de la radio y la televisión nacional, quien falleció en Barranquilla a los 85 años tras presentar complicaciones de salud.

Su legado quedó marcado por más de dos décadas al frente de Sábados Felices, el programa humorístico más emblemático de la televisión colombiana.

Nacido en Bucaramanga el 29 de diciembre de 1940, Lizarazo pasó su infancia y adolescencia en el barrio La Joya, donde comenzó a forjar su pasión por la comunicación.

Sus primeros pasos en los medios los dio en la capital santandereana con la realización de programas musicales y humorísticos en Radio Primavera, experiencia que marcaría el inicio de una exitosa carrera.



"Fue el papá de muchos": así recuerdan humoristas a Alfonso Lizarazo #HoyEnBlu #RecapBlu pic.twitter.com/WqwfPz1bMj — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 5, 2026

Amigos y colegas de Bucaramanga, entre ellos Jahuar León, Álvaro Mantilla y Emiro Anaya, lo recuerdan como un hombre amable, cercano y con un extraordinario sentido del humor, cualidades que lo acompañaron durante toda su vida profesional.

A los 18 años viajó a Bogotá en busca de oportunidades. Aunque soñaba con convertirse en ingeniero, abogado o vendedor, su destino cambió cuando el también santandereano Julio Nieto Bernal, entonces gerente de Caracol Radio, le abrió las puertas de la cadena para realizar turnos en los controles técnicos.

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Con el tiempo pasó a reemplazar locutores y luego asumió la dirección de Radio 15, donde compartió con reconocidos artistas como Lyda Zamora, Óscar Golden y el dúo Ana y Jaime. Posteriormente dio el salto a la televisión con la dirección de Estudio 15, espacio que fue reconocido como el mejor programa musical de la época.

En 1972 asumió la dirección y presentación de Sábados Felices, convirtiéndolo en el programa de humor más importante de la televisión colombiana y en una plataforma para decenas de humoristas que alcanzaron reconocimiento nacional.

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Su vida también estuvo marcada por momentos difíciles. El 13 de noviembre de 1994 fue secuestrado por un grupo armado ilegal cuando viajaba junto con integrantes de su programa. Años más tarde, en 1998, fue elegido senador de la República, cargo que ocupó hasta 2002.

#Atención Luto en la televisión colombiana: murió Alfonso Lizarazo, fundador de Sábados Feliceshttps://t.co/F2UahsvYFE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 5, 2026

La muerte de Alfonso Lizarazo representa el adiós a una de las figuras más influyentes del entretenimiento colombiano. Su trabajo transformó el humor televisivo, impulsó la carrera de numerosos artistas y consolidó a Sábados Felices como uno de los programas de mayor permanencia y recordación en la historia de la televisión nacional.

En Bucaramanga, ciudad donde nació y dio sus primeros pasos en la radio, amigos y ciudadanos recuerdan con orgullo al hombre que llevó el talento santandereano a los escenarios más